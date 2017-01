Windows 10 build 14393.726 disponibile adesso nel canale Release Preview

Un nuovo aggiornamento cumulativo è attualmente in fase di distribuzione per tutti gli utenti Insider che si trovano nel canale Release Preview, il più elevato in termini di stabilità delle versioni rilasciate. Windows 10 build 14393.726 è disponibile per PC e Mobile e arriva a due settimane di distanza dall'ultima versione (build 14393.693) rilasciata nel Production Ring, quello finale.

Microsoft non ha ancora rilasciato un changelog con la lista delle novità del nuovo aggiornamento, e non ci sorprenderemmo se non lo rilasciasse prima della versione finalizzata. Come ogni aggiornamento cumulativo però ci aspettiamo principalmente novità sul fronte dell'ottimizzazione delle prestazioni, della sicurezza e miglioramenti nella stabilità, e nessuna feature aggiuntiva.

L'aggiornamento è stato avvistato per la prima volta da Windows Central e può essere identificato su Windows Update con il codice KB3216755 per la versione PC. Chi è già nel canale Release Preview può scaricarlo sul dispositivo controllando gli aggiornamenti nella schermata delle Impostazioni di Windows 10. Tutti gli altri utenti non dovranno aspettare molto prima di riceverlo.

Di solito Microsoft rilascia i nuovi aggiornamenti cumulativi nel secondo martedì del mese, per una ricorrenza che ormai è ampiamente nota con il nome di Patch Tuesday. È probabile, pertanto, che KB3216755 verrà reso disponibile per tutti gli utenti fra poche settimane, insieme al changelog con tutte le migliorie. Per ulteriori feature dovremo invece aspettare Creators Update, aggiornamento che non arriverà prima del mese di aprile.