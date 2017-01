Windows 10 build 14393.693 disponibile per tutti gli utenti: ecco le novità

Con il cosiddetto Patch Tuesday di gennaio, il primo del 2017, Microsoft ha rilasciato per tutti gli utenti la build 14393.693 di Windows 10. Si tratta di un aggiornamento cumulativo che va ad installarsi sugli altri già presenti sul sistema e che non introduce novità e feature ma solo correzioni di varia natura. L'update è disponibile sia per gli utenti PC che per quelli Mobile, in tutti i canali di rilascio: non Insider, Production e Release Preview. All'interno dell'aggiornamento troviamo principalmente miglioramenti alle prestazioni, alla stabilità e la correzione di vari bug noti.

Rilasciato lo scorso 10 gennaio, il pacchetto è identificato su PC con il codice KB3213986 e "include miglioramenti nella qualità". Nella pagina di supporto ufficiale la compagnia di Redmond specifica che "non sono state introdotte nuove funzionalità", segnalando i cambiamenti che dobbiamo attenderci con l'installazione del pacchetto.

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale tradotto liberamente in lingua italiana:

Migliorata l'affidabilità della riproduzione con Groove Musica in background, con App-V, la riproduzione video e il desktop remoto.

Sistemato un problema per cui dopo l'autenticazione via impronta su un dispositivo con schermo spento, il display non si sarebbe acceso

Sistemato un problema per cui funzionava solo un dispositivo di input dopo aver connesso due dispositivi di input simili sulla stessa macchina

Sistemato un problema su App-V Connection Group che avrebbe permesso agli utenti di ottenere l'accesso ad alcune funzionalità di cui non avrebbero dovuto fruire

Sistemato un problema che preveniva di selezionare certificati multipli contemporaneamente attraverso l'interfaccia utente

Sistemato un problema per cui la funzione Request Control non funzionava con Remote Assistance se l'utente assistito si fosse trovato sulle versioni di Windows Server 2008 R2 o Server 2012

Sistemato un problema che impediva ad un modulo smart card di abbinarsi con un reader smart card contactless

Sistemato un problema con la conversione della licenza di Server Core dalla versione di valutazione a quella retail

Sistemato un problema che impediva l'apertura dei collegamenti internet .URL con Internet Explorer quando la Enhanced Protected Mode è abilitata

Sistemato un problema che impediva di accedere al sistema operativo se un dispositivo fosse rimasto scollegato dalla rete corporate per un certo periodo di tempo

Sistemati problemi addizionali su Microsoft Edge, con il clustering, e con Internet Explorer, Windows Update, dispositivi di input, riconoscimento facciale, d'accesso, Hyper-V, driver del bus PCI e Windows Kernel.

Microsoft segnala anche due problemi noti sul pacchetto KB3213986, ovvero la mancata esecuzione del Cluster Service al primo avvio e problemi nella riproduzione di applicazioni con ambienti tridimensionali su sistemi con più di un monitor installato. Nel caso in cui verificaste quest'ultimo problema è possibile risolvere temporaneamente eseguendo i giochi in finestra (non a pieno schermo) o utilizzare un solo display.

L'installazione del nuovo aggiornamento cumulativo avverrà automaticamente su ogni computer e smartphone Windows 10. Sul sistema verranno scaricati solo ed esclusivamente i pacchetti non disponibili e non installati precedentemente. Nel caso in cui si volesse anticipare l'installazione è possibile forzarla via Windows Update, attraverso l'app Impostazioni del sistema operativo. È da notare che per portare a termine la procedura è necessario un riavvio della macchina.