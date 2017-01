Windows 10 build 14393.594, disponibile la Release Preview dell'update cumulativo di gennaio

Windows as a service, con questo termine Microsoft ha evidenziato una nuova strategia commerciale per il proprio sistema operativo che consegnerà continuamente nuove feature ai suoi utenti senza dover per forza installare una nuova versione. Ma a fianco dei cosiddetti "feature update", quelli che contengono novità fra le funzionalità o l'interfaccia grafica, Microsoft rilascia anche numerosi aggiornamenti di sicurezza e cumulativi, alcuni con cadenze mensili.

Nel Patch Tuesday, ad esempio, la compagnia ingloba numerose novità volte a migliorare l'esperienza del sistema operativo in maniera invisibile con bug fix, ottimizzazioni nelle performance, nella stabilità e nella sicurezza. Windows 10 è quindi un lavoro in itinere che verrà costantemente migliorato, sia nell'esperienza d'uso che nella funzionalità e alla base della nuova strategia troviamo il Programma Insider, con cui gli utenti possono fare da beta tester.

Gli Insider possono installare in anticipo le nuove versioni, e gli attuali iscritti al Programma hanno ricevuto nelle scorse ore l'update cumulativo di gennaio, noto con il codice KB3209385. L'update porta la versione di Windows 10 alla build 14393.594 e dopo l'installazione richiede il riavvio del PC per il completamento di tutte le procedure. Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha rilasciato alcun changelog, quindi non conosciamo le novità della nuova build.

Per via della natura dell'aggiornamento ci aspettiamo solo ed esclusivamente correzioni "invisibili", ma non per questo meno importanti. L'installazione dei pacchetti cumulativi è una procedura che consigliamo sempre visto che potrebbero tappare grave falle di sistema e migliorare la sicurezza generale del SO. L'ultima build per PC rilasciata al pubblico è stata la 14393.576 dello scorso 13 dicembre, mentre la nuova verrà finalizzata con molte probabilità la prossima settimana.

Parallelamente al rilascio per la versione desktop la build 14393.594 è stata rilasciata anche su Windows 10 Mobile. Anche in questo caso manca il changelog ufficiale e la pubblicazione nei canali pubblici verrà effettuata probabilmente la prossima settimana.