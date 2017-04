Windows 10: avvistate le prime foto del nuovo Menu Start con Project NEON

È da novembre che si parla di una nuova rivisitazione stilistica di Windows 10, operazione che internamente in Microsoft viene conosciuta con il nome di Project NEON. La nuova interfaccia utente prevista per tutto il sistema operativo e le sue app (native e di terze parti) sarà caratterizzata da un massiccio uso di trasparenze ed è stata già immortalata in una serie di screenshot e concept che mostrano quello che potrebbe essere il risultato definitivo.

Una nuova immagine è stata pubblicata dall'utente Tom Hounsell in cui si vede un concept di Microsoft per il nuovo Menu Start in chiave NEON. La società ha introdotto alcuni elementi con la nuova personalizzazione grafica su app attualmente disponibili, come Groove Music e Film & TV, ed è chiaro che la compagnia è fortemente intenzionata a lasciarsi alle spalle il più possibile la connotazione stilistica caratterizzata solo ed esclusivamente dalle grosse tile monocromatiche.

Nel nuovo Menu Start alcune delle tile saranno trasparenti, così come parte dello sfondo della schermata (quest'ultima caratteristica è presente anche adesso). In base ai vari screenshot pubblicati in passato è possibile dedurre che Microsoft stia pensando diverse modalità predefinite per i colori dei vari elementi dell'interfaccia grafica, come ad esempio modalità chiare o scure anche per la barra delle applicazioni. Al momento non sappiamo quando queste novità saranno rilasciate al pubblico.

Possiamo supporre che Project NEON sarà la novità principale del prossimo aggiornamento previsto per la fine dell'anno, con i primi esempi del nuovo stile già presenti sulle prime build Windows 10 Redstone 3. Microsoft potrebbe annunciare la novità ufficialmente alla Build 2017 che si terrà a maggio rivelando le caratteristiche essenziali dell'update. In un evento privato la società aveva già osservato che l'obiettivo sarà "rendere belle e coinvolgenti le esperienze su Windows".