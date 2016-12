Windows 10 avrà una Game Mode, per sfruttare al massimo ogni singola risorsa

App Impostazioni migliorata, una modalità per la riduzione delle luci blu, un'esperienza migliore per la gestione delle tab su Microsoft Edge, il supporto per le cartelle sullo Start Menu. Sono queste le prime novità annunciate dagli attuali utenti della build 14997 di Windows 10 trapelata online qualche giorno fa. Non annunciata ufficialmente da Microsoft, si tratta della versione più recente del sistema operativo fra quelle disponibili e anticipa alcune novità mai rivelate dalla compagnia.

.@h0x0d 14997 has a new dll "gamemode.dll", so it looks like Game Mode is a thing — WalkingCat (@h0x0d) 28 dicembre 2016

Gli Insider che hanno messo le mani sulla nuova versione stanno via via riportando altre caratteristiche della release che in un primo momento non erano state notate. Fra queste potrebbe esserci una feature chiamata "Game Mode", anticipata da un file dll, gamemode.dll, che è stato avvistato dal celebre leaker WalkingCat, su Twitter @h0x0d. Il file si trova nella cartella System32 e secondo h0x0d potrebbe essere una libreria pensata per migliorare l'esperienza di gioco.

Microsoft potrebbe essere al lavoro su una funzionalità che offre priorità massima ai videogiochi, quando in esecuzione, in modo da allocare il maggior numero di risorse disponibile sul suo eseguibile dando al tempo stesso priorità minima ai processi in esecuzione in background. Oltre alle risorse computazionali e grafiche, lo stesso potrebbe essere fatto con quelle di rete, dando priorità al videogioco per ottenere le latenze più basse possibili e mettendo in pausa tutto il resto.

Bisogna comunque specificare che il file gamemode.dll non è ancora stato "attivato" sulla build 14997 e la presunta funzionalità non è oggi disponibile. Al momento i rumor trapelati si basano sulle speculazioni dei primi utenti della release non ancora ufficializzata ed è molto probabile che Microsoft annuncerà la Game Mode con il rilascio ufficiale di una delle prossime build del canale Insider. Non è chiaro infine se la modalità funzionerà con tutti i giochi o dovrà essere sviluppata ad-hoc.