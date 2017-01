Windows 10 avrà presto un e-book store nativo

Microsoft sta lavorando ad una nuova sezione del Windows Store rivolta agli amanti della lettura. La voce è trapelata attraverso il sito MSPowerUser che ha pubblicato i primi screenshot di un e-book store che verrà integrato su Windows 10. Al momento la società vende digitalmente applicazioni, giochi, musica, show televisivi e film, ma presto gli utenti dell'ultima piattaforma operativa di Redmond potranno acquistare libri di autori ed editori diversi, e leggerli su Microsoft Edge.

La compagnia ha di recente aggiunto il supporto nativo agli EPUB su Windows 10, che è disponibile al momento solo sulle ultime versioni d'anteprima del Creators Update. I libri possono essere letti grazie al browser proprietario, che dispone anche di una modalità per la selezione dei preferiti all'interno di collezioni diverse. È quindi probabile che Microsoft introdurrà la nuova sezione sullo store con il prossimo aggiornamento, che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo nei prossimi mesi.

Nell'implementazione attuale raccontata dalla fonte ci sono alcune restrizioni, come ad esempio l'obbligo di utilizzare Microsoft Edge con le opere acquistate sullo store. Questo comporta una serie di problematiche: i libri acquistati su Windows Store non potranno essere letti su dispositivi che utilizzano un sistema operativo diverso da Windows 10 (o Windows 10 Mobile), quindi neanche su un e-book reader con display e-ink. Ci sembra una forzatura molto invalidante.

Microsoft propone il suo sistema operativo su una lunga lista di tipologie di dispositivi diversi, è vero ma la limitazione potrebbe essere dovuta alla gioventù del software ed essere eliminata prima del rilascio al pubblico della funzionalità. Ne sapremo di più nei prossimi giorni se la funzione verrà rilasciata all'interno dei canali Insider, mentre per il Creators Update dovremo aspettare qualche tempo in più: il rilascio per tutti gli utenti è previsto infatti ad aprile.