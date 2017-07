Ubuntu sbarca su Windows Store: la distro Linux disponibile su Windows 10

Con questa mossa viene dichiarata conclusa la guerra fra Windows e Linux durata anni. Una delle distribuzioni più celebri del sistema operativo del pinguino, Ubuntu, è adesso disponibile al download su Windows Store, lo store di app di Windows 10. L'utente dovrà semplicemente scaricare il pacchetto, installarlo, e poi potrà lanciare il terminale di Ubuntu con la sua shell di comandi direttamente dal sistema operativo di Microsoft. Ci sono però dei limiti.

La funzionalità è attualmente disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti che partecipano al programma Windows Insider, la cui iscrizione è comunque aperta a tutti attraverso una procedura semplificata. È inoltre necessario eseguire alcune operazioni perché la bash di Linux funzioni senza intoppi sul sistema operativo di Redmond, come ad esempio attivare il Windows Subsystem for Linux all'interno delle impostazioni di Windows 10.

Installando Ubuntu sul SO di Redmond non si riceve l'intero sistema operativo completo della sua interfaccia utente, ma solo la possibilità di eseguire le operazioni tipiche attraverso riga di comando. L'utente non può ad esempio lanciare le applicazioni progettate per Ubuntu sulla piattaforma di Redmond (almeno non senza procedure non del tutto intuitive), per una funzione che si rivolge allo stadio attuale a programmatori e amministratori di sistema.

Ubuntu verrà lanciato in una sandbox all'interno di Windows 10, proprio come SUSE e Fedora (le prossime distribuzioni in arrivo sullo store di Microsoft). È naturalmente da verificare a quanti professionisti sarà utile questa funzione, tuttavia è chiaro che Microsoft continua con la sua operazione di apertura nei confronti delle piattaforme concorrenti, a qualche anno di distanza dalla vera e propria dichiarazione d'amore della compagnia nei confronti del pinguino.

Ubuntu non arriverà su Windows 10 S, e non arriverà per tutti gli utenti Windows prima del rilascio di Windows 10 Fall Creators Update. Al momento è disponibile solo per le ultime versioni beta del sistema operativo, con la disponibilità al grande pubblico non prevista prima della stagione autunnale.

Di seguito riportiamo la descrizione di Ubuntu su Windows Store:

"Ubuntu on Windows allows one to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more.

To use this feature, one first needs to use "Turn Windows features on or off" and select "Windows Subsystem for Linux", click OK, reboot, and use this app.

The above step can also be performed using Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

After above is done simply use "ubuntu" command in cmd.exe or launch Ubuntu from the start menu".