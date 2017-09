Ubuntu sarà disponibile solo a 64 bit dalla versione 17.10

Ubuntu 17.10 sarà disponibile esclusivamente nella versione a 64 bit, con la versione a 32 bit che non sarà più supportata a partire dalla prossima versione come installazione tradizionale.

L'annuncio arriva a poca distanza dal lancio effettivo del sistema operativo; Canonical non metterà più a disposizione una ISO per sistemi a 32 bit, dal momento che il sistema non viene più testato attivamente su hardware a 32 bit, ma continueranno a rimanere disponibili gli archivi con il software a 32 bit.

Nel caso in cui si avesse necessità di installare Ubuntu in modalità 32 bit, Canonical manterrà comunque la disponibilità del net installer e dell'immagine mini. Chi avesse attualmente un'installazione a 32 bit potrà comunque aggiornare il proprio sistema alla versione 17.10 utilizzando i pacchetti dai nuovi repository.

Il destino delle varianti di Ubuntu più leggere, come Lubuntu e Ubuntu MATE, rimane incerto: queste derivate sono pensate per i computer più anziani e la rimozione del supporto ai processori a 32 bit potrebbe rivelarsi un grosso problema per i loro utenti.