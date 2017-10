Ubuntu 17.10 'Artful Aardvark' è ora disponibile al download

Canonical ha annunciato il lancio in via ufficiale di Ubuntu 17.10, ultima versione del suo sistema operativo con kernel Linux. Tra le molte novità portate da questa versione, l'abbandono del desktop Unity e il ritorno di GNOME sono tra le più notevoli.

Nonostante abbia scelto di passare a GNOME, Canonical ha provveduto a modificarne l'esperienza d'uso per renderla più simile a quella che si trova in Unity. Per questo ha inserito, ad esempio, una dock sul lato sinistro (spostabile comunque sui lati destro e inferiore) e ha riportato le icone sul desktop tramite estensioni disattivabili dall'utente.

Il kernel scelto è Linux 4.13, a cui vanno ad aggiungersi GNOME 3.26 e Wayland come server grafico predefinito (sostituibile con X.org alla scelta della sessione). Ubuntu 17.10 è la prima edizione a non supportare i computer a 32 bit, se non tramite aggiornamento da versioni precedenti. La partizione di swap non è più necessaria, poiché Ubuntu utilizzerà un file al suo posto. In termini di software a livello utente, il browser predefinito è Firefox e risulta preinstallato LibreOffice 5.4.1.

Tra le altre novità portate da questa versione è possibile trovare un migliore supporto dei dispositivi Bluetooth e la gestione dei captive portal (reti WiFi che richiedono l'autenticazione per navigare). Al momento risulta instabile l'utilizzo di più schermi con la sessione Wayland; l'aggiornamento a GNOME 3.26.2 dovrebbe portare un miglioramento in questo senso.

È possibile scaricare un'immagine avviabile di Ubuntu 17.10 dal sito ufficiale.