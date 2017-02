Tim Sweeney si scaglia contro Windows 10 Cloud: 'Sarà come un ransomware'

Tim Sweeney non è mai stato troppo delicato con Microsoft e nello specifico con i problemi di "apertura" dell'ultimo Windows 10. Lo scorso anno il co-fondatore di Epic Games ha definito il sistema operativo di Redmond "un giardino murato", continuando ad inveire contro il software qualche mese più tardi quando formulava una teoria secondo la quale Windows avrebbe progressivamente fatto fuori Steam con procedure più o meno subdole nel giro di cinque anni.

Want to buy software from someone other than Microsoft? They will make you pay for the privilege. Disgusting and ILLEGAL! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 4 febbraio 2017

E negli scorsi giorni Sweeney si è scagliato contro il nuovo - e non ancora annunciato - Windows 10 Cloud. Il sistema operativo potrebbe essere l'ultimo tentativo da parte di Microsoft di convincere gli utenti ad utilizzare le app di Windows Store. La variante Cloud potrebbe infatti essere un successore spirituale del non fortunatissimo Windows RT, con cui Microsoft proponeva il suo sistema operativo anche su sistemi dotati di CPU ARM.

Windows 10 Cloud non permetterà di eseguire applicazioni Win32 standard, quindi al tempo stesso store di terze parti come Steam non avranno modo di funzionare. In una lunga serie di tweet Sweeney ha definito Windows 10 Cloud in modi differenti, come ad esempio in maniera molto esplicita "Windows 10 Crush Steam Edition". In uno dei tweet si legge: "Windows 10 Cloud ruberà la tua libreria di giochi su Steam e te la ridarà solo sotto riscatto a pagamento".

Esagerando sullo stesso stile ironico ha poi continuato: "Microsoft chiederà un riscatto anche su Unreal Engine, Unity, Photoshop, 3D Studio e Maya. Volete comprare software da qualcuno che non è Microsoft? Vi faranno pagare per avere quel privilegio. Disgustoso e illegale!". Quelle di Sweeney al momento rimangono però solamente congetture visto che Windows 10 Cloud non è stato ancora annunciato e secondo i primi report provenienti dalle versioni leaked pare sia ancora possibile effettuare il sideload di applicazioni non provenienti dallo store ufficiale. L'unico limite sarà il blocco dell'esecuzione delle app Win32 tradizionali.

Sweeney ha comunque continuato con il suo flusso di tweet: "Windows 10 Cloud è un ransomware, blocca il software che hai precedentemente acquistato e ti costringe a pagare per sbloccarlo aggiornando a Windows 10 Pro. Bloccati Firefox, Chrome, Google Search, OpenGL, Vulcan, OpenVR, Oculus VR. Tutti bloccati". Il linguaggio di Sweeney è iperbolico e probabilmente fuori luogo, tuttavia bisogna aspettare un annuncio ufficiale di Microsoft per farsi un'idea precisa sul nuovo SO.

Ad oggi Windows 10 Cloud sembra un software offerto in licenza agli OEM in maniera del tutto gratuita pensato nello specifico per sistemi con capacità computazionali molto basse e quindi non adatte al gaming hardcore a cui fa riferimento Sweeney. Al primo avvio non sarà possibile installare app Win32, sblocco che potrà essere effettuato solo ed esclusivamente a discrezione dell'utente aggiornando il sistema a pagamento con una licenza più completa.