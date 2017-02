Su 1 computer su 4 c'è installato Windows 10: crescita del 119% dallo scorso anno

A un anno e mezzo di distanza dal debutto Windows 10 ha superato il 25% delle quote di mercato. Questo significa che su un computer su quattro c'è installata l'ultima versione del sistema operativo di Microsoft, almeno secondo gli ultimi dati rilasciati da Net Applications. Nelle prime quattro settimane Windows 10 era installato su oltre 75 milioni di PC, mentre dopo 10 settimane diventavano 110 milioni e in meno di sei mesi il totale arrivava a 200 milioni.

Dopo 14 mesi Microsoft annunciava che la sua ultima creatura in termini di sistemi operativi era installata su 400 milioni di computer. Un risultato impressionante per qualsiasi software, ma non soddisfacente se consideriamo i piani della compagnia: raggiungere 1 miliardo di dispositivi in due o tre anni dal suo debutto. Nel non raggiungimento del traguardo ha giocato un ruolo importante il flop di Windows 10 Mobile, che ha costretto Microsoft a rivedere le sue prime stime.

Windows 10 aveva il 24,36% delle quote di mercato lo scorso mese di dicembre, e a gennaio ha guadagnato lo 0,94%. Tanto quanto basta per superare il traguardo del 25%, fermando la sua penetrazione a 25,30% e palesando una crescita costante, anche se più lenta del previsto. A partire dalla seconda metà del 2016 infatti la crescita di Windows 10 ha iniziato a rallentare per via del termine della promozione con cui Windows 10 veniva offerto come aggiornamento gratuito.

Nel corso dell'ultimo mese è diminuita la penetrazione di Windows 8, che adesso occupa l'1,62% delle quote di mercato, mentre Windows 8.1 è rimasto sostanzialmente piatto al 6,90%. Insieme le due versioni della penultima versione di Windows occupano l'8,52% del mercato, secondo Net Applications, dopo un picco massimo avvenuto a maggio 2015 in cui avevano il 16,45% delle quote. In prima posizione troviamo come al solito Windows 7, ancora oggi incontrastato.

Windows 7 ha finito il 2016 al 48,34%, tuttavia sta lentamente cedendo il passo alla nuova versione. A gennaio infatti ha palesato un declino di oltre un punto percentuale arrivando al 47,20%. Considerando questi numeri è probabile che Windows 7 occuperà la prima posizione ancora per un lungo periodo di tempo, dopo averla catturata nel settembre 2012 nei confronti di Windows XP superando poi il 60% delle quote di mercato nel mese di giugno 2015.

Finalmente sotto l'1% Windows Vista, il sistema operativo che pochi giorni fa ha compiuto il suo decimo anniversario, mentre Windows XP ha inspiegabilmente guadagnato 0,10 punti percentuali. Nella sterile lotta dei vari sistemi operativi Windows ha perso lo 0,31% a vantaggio soprattutto di Mac OS X (+0,25%), anche se il sistema operativo di Microsoft regna ancora senza troppi problemi dall'alto del suo 91,41% delle quote di mercato.

Ricordiamo che Net Applications utilizza i dati raccolti da un bacino di 160 milioni di utenti unici che visitano i 40.000 siti web dei suoi clienti, analizzando così le quote di mercato delle varie categorie.