Remix OS è morto: Jide si sposta verso i servizi alle aziende

Remix OS è ufficialmente arrivato al capolinea. Il sistema operativo basato su Android e pensato per offrire un'interfaccia più simile a quella di Windows non sarà più sviluppato, come annunciato da Jide.

L'azienda ha comunicato che non intende più sviluppare prodotti e servizi per i consumatori, focalizzandosi invece sui servizi alle imprese:

Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo ricevuto un numero crescente di richieste da imprese operanti in diversi settori, e abiamo iniziato ad aiutarle a creare degli ottimi strumenti per le loro organizzazioni utilizzando il software e l'hardware di Jide. Vediamo un grande potenziale nel ruolo che Jide può ricoprire per rivoluzionare il modo in cui queste aziende operano. E viste le nostre risorse attuali, abbiamo deciso di focalizzare la nostra società solo sul mercato aziendale da qui in avanti.

Cambieremo il modo in cui ci approciamo a Remix OS e ci allontaneremo dal mondo consumer. Lo sviluppo di tutti i prodotti esistenti come Remis OS per PC, così come prodotti in arrivo come Remix IO e IO+, sarà interrotto. Verranno inviati rimborsi completi a tutti i finanziatori via Kickstarter sia per Remix IO che per Remix IO+. Qualunque ordine effettuato tramite il nostro negozio online che non è stato ancora completato verrà rimborsato completamente. Non ci sarà bisogno di alcuna azione da parte vostra e cominceremo a inviare i rimborsi a partire dal 15 agosto.

Nonostante un discreto successo delle campagne Kickstarter, Remix OS non è riuscito a catturare l'attenzione di molti produttori ed è rimasto confinato ad una nicchia specifica di utenti. L'interruzione dello sviluppo sembra però mettere una parola di conclusione alle speranze di chi avrebbe voluto vedere Android anche su PC e con un'interfaccia maggiormente orientata ad un uso lavorativo.

A meno di sviluppi in questo senso da parte di Google, quindi, sembra per il momento escluso che Android arrivi a competere con Windows e macOS sui computer o sui 2-in-1 di taglio più professionale.