Red Hat Enterprise Linux 7.4 for ARM è ora disponibile

Red Hat ha annunciato la disponibilità di Red Hat Enterprise Linux per piattaforme ARM a 64 bit (ARM64/AArch64). Dopo circa due anni di sviluppo, l'azienda ha comunicato che la versione 7.4 del suo sistema operativo è ora compatibile con i server dotati di processori ARM.

Questo supporto arriva a poca distanza dalla presentazione dei nuovi processori Qualcomm Centriq 2400, ma il supporto non è limitato a tale piattaforma. Red Hat ha infatti annunciato il supporto anche per il server HP Enterprise Apollo 70, che utilizza un processore Cavium ThunderX2 Server Processor.

L'intenzione di Red Hat è quella di creare un'unica piattaforma che possa operare indipendentemente dall'architettura del processore e gli scorsi due anni sono serviti per creare un ambiente in grado di essere messo in opera mantenendo la compatibilità applicativa.

Al momento attuale Red Hat Enterprise Linux 7.4 for ARM fa uso del kernel Linux 4.11 che è stato modificato appositamente per supportare le piattaforme hardware dei partner di Red Hat come HPE, Cavium e Qualcomm.

Assieme a Red Hat Enterprise Linux 7.4 for ARM, l'azienda ha annunciato anche la disponibilità di Red Hat Software Collections 3 e Red Hat Developer Toolset 7.