PulseAudio 11.0 è stato rilasciato con interessanti novità per gli audiofili

PulseAudio 11.0, nuova versione del server audio open source ampiamente impiegato nelle distribuzioni Linux, è stato rilasciato ed è disponibile sotto forma di codice sorgente.

L'ultimo rilascio di PulseAudio vede un migliore supporto per i nuovi dispositivi che sfruttano lo standard AirPlay, l'utilizzo in via predefinita dei dispositivi USB e Bluetooth rispetto alle schede audio interne (e una migliore gestione della configurazione di tali dispositivi rimovibili), migliore gestione delle periferiche audio predefinite e supporto per GNU Hurd, il microkernel del progetto GNU.

Novità anche per quanto riguarda il Bluetooth, che vede un migliore supporto per auricolari e cuffie con microfono. In PulseAudio 11.0 verrà automaticamente attivato il profilo HSP (HeadSet Profile, che permette di utilizzare il microfono) quando verrà rilevato che il microfono è utilizzato attivamente. Interessante è anche la possibilità di utilizzare le periferiche del computer per gestire l'audio di altri dispositivi: ad esempio, è possibile utilizzare microfono e altoparlanti del computer per rispondere al telefono, se questo è connesso tramite Bluetooth.

Particolarmente interessante per gli audiofili (ma non solo) è la possibilità di supportare diverse frequenze di campionamento senza resampling introdotta in questa versione. Fino al momento attuale, infatti, PulseAudio poteva gestire solo due diverse frequenze, configurabili in /etc/pulse/daemon.conf e impostate a 44.100 Hz e 48.000 Hz in via predefinita. Impostando avoid-resampling = yes nel file di configurazione è ora possibile evitare che venga effettuato il resampling, permettendo quindi all'hardware di adottare la frequenza utilizzata dal software (44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, ecc).

L'elenco completo dei cambiamenti è disponibile su freedesktop.org.