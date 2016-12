Problemi con gli aggiornamenti di Windows? Prova il nuovo tool ufficiale Microsoft

Installare gli aggiornamenti di Windows è spesso un'operazione semplicissima e nella maggior parte dei casi non richiede neanche l'intervento dell'utente. Ma quelle volte in cui si verifica un errore in uno dei vari passaggi le stesse operazioni possono trasformarsi in un incubo. A tal proposito Microsoft ha rilasciato un nuovo tool gratuito nel sito di supporto ufficiale che ha l'obiettivo ultimo di far destreggiare l'utente nella selva dei problemi che si possono verificare durante le procedure.

Lo strumento è disponibile a questo indirizzo e copre numerose tipologie di problemi sulle piattaforme Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7, con tutorial semplificati che guidano tutte le tipologie di utenti attraverso i passaggi necessari per isolare l'eventuale bug e trovare un modo per correggerlo o quanto meno aggirarlo. Il tool può aiutare anche con gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10. Nella descrizione scritta sulla pagina ufficiale leggiamo:

A cosa serve questa procedura guidata?

Questa procedura guidata fornisce i passaggi necessari per risolvere i problemi che si verificano durante l'installazione degli aggiornamenti. Ecco i codici di errore più comuni: 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020. Questa procedura è valida per tutti gli errori e non soltanto per quelli elencati.

Come funziona?

L'utente riceve istruzioni su come risolvere i problemi riscontrati al fine di riuscire ad aggiornare Windows. Fare attenzione a eseguire i passaggi nell'ordine indicato.

Inizialmente lo strumento chiede all'utente il sistema operativo in esecuzione sul computer, spiegando anche come scoprirlo. In seguito propone una serie di tutorial per consentire all'utente di aggirare il problema ed installare l'aggiornamento problematico. Infine chiede se il tool ha trovato una soluzione e l'aggiornamento è stato installato. Ma è davvero utile? In realtà la soluzione di Microsoft non fa altro che recuperare le informazioni necessarie sui forum, quindi in sostanza propone fix di problemi che già sono stati corretti precedentemente e la cui soluzione è reperibile altrove.

Si tratta di uno strumento che potrebbe venire in soccorso degli utenti meno esperti, che possono cimentarsi in soluzioni specifiche per problemi altrettanto specifici, tuttavia se si verifica un problema con un nuovo aggiornamento appena reso pubblico è difficile che possa essere davvero utile per l'utente più esperto. Nei casi limite, inoltre, lo strumento di Microsoft sa anche essere estremo proponendo addirittura il "formattone". Cosa che noi non consiglieremmo, soprattutto agli utenti meno esperti che non sanno di fatto a cosa andrebbero incontro.