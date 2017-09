Paura di iPhone 8: Galaxy S9 potrebbe debuttare già a gennaio

In questi giorni stiamo assistendo alla quiete prima della tempesta. C'è stato IFA, è vero, ma in ambito smartphone abbiamo avuto solo pochi grossi annunci se escludiamo LG e Sony. Gli appassionati sono tutti in attesa di iPhone 8, smartphone che verrà annunciato il prossimo 12 settembre e da cui ci si aspettano grandi cose. Sarà il melafonino del decimo anniversario e secondo i rumor potrebbe irrompere nel mercato rivoluzionandolo con caratteristiche inedite.

Lo sanno gli appassionati, ma lo sanno anche i competitor che saranno - forse - chiamati a rincorrere la Mela ancora una volta. E fra questi anche il competitor numero uno di Apple nel settore degli smartphone, Samsung. Secondo quanto riportano alcune voci provenienti dalla madrepatria della società, il rilascio di iPhone 8 potrebbe influenzare i piani di Samsung per quanto riguarda il debutto di Galaxy S9, il successore dell'attuale dispositivo premium.

Galaxy S9 potrebbe essere presentato a gennaio e immesso nei canali di vendita al pubblico già a metà febbraio, un anticipo consistente se consideriamo che S8 era stato annunciato a marzo e commercializzato non prima del mese di aprile. Il nuovo smartphone potrebbe quindi debuttare a dieci mesi di distanza dal predecessore, al fine di proteggere le vendite della line-up dal ciclone iPhone 8 che tutti si aspettano, nonostante l'elevato prezzo di listino atteso.

Le nuove voci trapelate sull'anticipo del debutto di S9 si fondano sul fatto che Samsung Display inizierà le consegne dei pannelli OLED da integrare sul nuovo modello già a partire da novembre, due mesi prima rispetto a quanto fatto con il precedente modello. Gli schermi sono solitamente fra le prime componenti ad essere spediti ai vari stabilimenti di produzione, mentre in seguito vengono richiesti i moduli per le fotocamere, le scocche esteriori, e gli altri elementi integrati.

Dalla consegna dei display sono generalmente necessari due o tre mesi per riuscire a completare l'assemblaggio del dispositivo. È ancora presto per parlare delle specifiche del nuovo flagship, ma è probabile che verranno mantenuti il form factor con display "allungato" (aspect-ratio di 18,5:9) e le cornici estremamente ridotte. È possibile dedurre che anche sulla famiglia Galaxy S arriverà la doppia fotocamera posteriore, proprio come abbiamo recentemente visto su Note 8.