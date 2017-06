Patch Tuesday di Microsoft anche su Windows XP per 'elevato rischio di attacchi'

Microsoft ha lanciato il roll-out delle nuove patch di Windows 10 e Windows 10 Mobile durante lo scorso martedì in occasione del Patch Tuesday di giugno. Si tratta di update cosiddetti "cumulativi" che vanno ad aggiornare il sistema operativo introducendo principalmente correzioni di sicurezza. Windows 10 arriva così alla build 15063.413 su PC, mentre su Windows 10 Mobile la versione del sistema operativo passa alla 15063.414. Di seguito riportiamo il changelog degli aggiornamenti per Windows 10 rilasciato da Microsoft liberamente tradotto in italiano.

Changelog del Patch Tuesday di giugno

Sistemato un problema per cui l'utente aveva bisogno di premere la barra spaziatrice per effettuare l'accesso dalla schermata di blocco, anche dopo che l'accesso veniva autenticato con un dispositivo companion

Sistemato un problema con lente operazioni sul firewall che a volte conducevano in timeout per le operazioni di cleanup su Surface Hub

Sistemato un problema con una race condition che impediva il funzionamento delle risposte alle notifiche cross-device di Cortana

Sistemato un problema per cui il Privacy Separator di un Access Point Wireless non bloccava la comunicazione fra dispositivi wireless su subnet locali

Sistemato un problema su Surface Hub per cui usando Windows Ink si verificava un arresto nel tracciamento touch

Sistemato un problema per cui Internet Explorer 11 poteva ignorare la policy "Send all sites not included in the Enterprise Mode Site List to Microsoft Edge" all'apertura di un Preferito

Sistemati problemi addizionali con le informazioni del fuso orario e Internet Explorer

Aggiornamenti di sicurezza a kernel Windows, Microsoft Windows PDF, driver kernel-mode di Windows, Microsoft Uniscribe, Device Guard, Internet Explorer, Windows Shell e Microsoft Edge.

L'aggiornamento con queste novità è attualmente in fase di roll-out su tutti i sistemi Windows 10 con Creators Update già installato.

Grande novità questo mese la presenza di Windows XP e Windows Vista, una manovra eccezionale se consideriamo che i due sistemi operativi sono ormai privi di supporto ufficiale da parte di Microsoft. Tuttavia per via di un "rischio elevato di attacchi", come ad esempio da parte del ransomware WannaCry e simili, è stato necessario rilasciare nuovi aggiornamenti di sicurezza anche per XP e Vista. Ha spiegato la situazione Adrienne Hall all'interno di un post sul blog ufficiale Windows Experience, sottolineando che "sono state identificate alcune vulnerabilità che mettono i sistemi ad un elevato rischio di attacco da parte di organizzazioni governative".

Il mese scorso Microsoft aveva rilasciato un'altra patch insolita per fermare la diffusione di WannaCry, e le nuove manovre di sicurezza non dovrebbero essere viste come un "allontanamento dalle nostre politiche standard di sicurezza".

Di seguito la nota per intero rilasciata da Hall:

"Nel rivedere gli aggiornamenti di questo mese, sono state individuate alcune vulnerabilità che rappresentano un elevato rischio di attacchi da parte di organizzazioni governative o altre organizzazioni simili. Per risolvere questo rischio oggi forniamo ulteriori aggiornamenti di sicurezza oltre al nostro servizio Update Tuesday. Questi aggiornamenti di sicurezza saranno resi disponibili a tutti gli utenti, anche quelli che usano le versioni meno recenti di Windows.

È importante notare che se utilizzi una versione di Windows supportata, come Windows 10 o Windows 8.1, e hai Windows Update abilitato, non devi compiere alcuna operazione per ricevere l'update. Come sempre raccomandiamo ai nostri clienti di aggiornare alle ultime piattaforme disponibili. La migliore protezione è utilizzare un sistema moderno e sempre aggiornato che integra le ultime innovazioni. I vecchi sistemi, anche se completamente aggiornati, non dispongono delle ultime feature di sicurezza".

Il supporto generale di Windows XP è terminato ormai dal 2014, e questo rende la nuova manovra del colosso di Redmond certamente particolare. Tuttavia non è stata fatta alcuna menzione sulla tipologia di vulnerabilità scoperta in "fase di revisione" degli ultimi aggiornamenti, probabilmente per non diffondere la paura fra gli utenti del sistema operativo di Microsoft. The Shadow Brokers, il gruppo forse legato alla diffusione degli attacchi WannaCry, ha dichiarato di recente che arriveranno altri exploit, e forse è per questo che Microsoft vuole correre preventivamente ai ripari.