Nuovi driver AMD per le schede Radeon con Windows 10 Fall Creators Update

AMD ha reso disponibile la prima versione beta dei propri driver per schede video Radeon, in abbinamento a sistema operativo Microsoft Windoss 10 Fall Creators Update. Si tratta, lo ricordiamo, del nome con il quale l'azienda americana identifica il prossimo aggiornamento per il proprio sistema operativo disponibile per il download gratuito da quest'oggi.

Il download è accessibile a questo indirizzo, in versione a 32bit e a 64bit; di seguito sono invece riportate le note fornite a corredo.

Important Notes

This driver is provided as a beta level support driver and should be considered "as is".

Support For

Beta level support for Windows®10 Fall Creators Update. For more information on Windows®10 Fall Creators Update visit here .

Known Issues