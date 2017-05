Non è uno scherzo: Ubuntu, Fedora e openSUSE arriveranno su Windows Store

Lo scorso anno sembrava difficile credere che Microsoft avrebbe inserito di lì a breve il supporto per la shell Bash su Windows 10. Questo è stato reso possibile grazie al Windows Subsystem for Linux, una sorta di ambiente capace di eseguire binari per Linux sul sistema operativo di Redmond. La feature è stata lanciata in collaborazione con Canonical su Windows 10 Anniversary Update e attivando la Developer Mode gli utenti possono adesso scaricare i binari di Ubuntu dai server dello sviluppatore. L'intero processo sarà a breve drasticamente più semplice.

Come? Introducendo Ubuntu direttamente su Windows Store. Sì, sappiamo che sembra una battuta o un pesce d'aprile, ma è davvero così. Portando Ubuntu su Windows Store Microsoft rende il processo di installazione degli strumenti compatibili solo con Linux una possibilità per tutte le tipologie di utenti, e non solo i più esperti o i professionisti del settore. L'obiettivo finale è quello di riuscire ad eseguire le applicazioni per Windows 10 e quelle di Linux l'una a fianco dell'altra. E all'orizzonte non c'è solo Ubuntu sullo store, ma ci sono anche Fedora e openSUSE.

Le applicazioni delle distribuzioni Linux saranno eseguibili all'interno di un ambiente virtualizzato, ma in maniera quasi del tutto indistinguibile dalle finestre del software per Windows. Si tratta di una funzione particolarmente interessante per gli sviluppatori, e proprio per questo è stata scelta la Build 2017 come trampolino di lancio. Microsoft vuole insomma attrarre gli addetti ai lavori che lavorano con prodotti open-source, e al tempo stesso consentire agli sviluppatori Windows attuali di cimentarsi su progetti a più ampio respiro che non considerano solo la piattaforma madre.

È chiaro che il messaggio è che il colosso di Redmond è estremamente interessato allo sviluppo su altre piattaforme e alle partnership con quelle che pochi anni fa venivano definite le società concorrenti. La shell Bash su Windows 10 non è stata una toccata e fuga nell'ambiente di sviluppo su Linux, ma l'inizio di un percorso che va nella direzione di rendere sempre più vicini i lontanissimi approcci usati su Windows e su Linux. Una novità che si può collegare facilmente anche all'introduzione di Windows 10 S, pensato per scuole e per l'ambito educativo.

Con il supporto delle distribuzioni più diffuse basate su Linux gli studenti e le scuole possono imbastire progetti pensati (anche solo in parte) per il sistema operativo open-source senza mai lasciare il sistema operativo di Microsoft, nemmeno per la stesura del codice.