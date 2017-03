Niente aggiornamenti su Windows 7 e 8.1 per gli utenti Ryzen e Kaby Lake

Microsoft sta iniziando a bloccare gli aggiornamenti di sistema di Windows 7 e 8.1 per gli utenti che utilizzano i processori AMD Ryzen e Intel Kaby Lake. Questo avviene nello specifico con le versioni meno recenti del sistema operativo, e non naturalmente su Windows 10: "Il tuo PC usa un processore che non è supportato su questa versione di Windows", recita l'avviso che alcuni utenti stanno iniziando ad incontrare in seguito al tentativo di aggiornamento sui due di certo non vecchi SO di Redmond.

Attraverso una rapida occhiata alle pagine di supporto del sito ufficiale di Microsoft si apprende che c'è una sola soluzione: installare Windows 10. Quest'ultimo sembra essere l'unico SO di Microsoft capace di supportare i processori più recenti delle due controparti del settore. In sostanza il messaggio è che se compri una CPU con architettura Bristol Ridge (CPU Ryzen incluse) di AMD e Kaby Lake di Intel dovrai per forza utilizzare Windows 10. Lato ARM lo stesso discorso si applica solo ed esclusivamente sui processori MSM8996 (Snapdragon 820).

Bisogna comunque sottolineare che le due compagnie terze coinvolte offrono supporto per le nuove CPU solo per la release di Windows più recente: "Per raggiungere la massima fiducia nelle prestazioni dei nostri processori desktop AMD Ryzen, AMD li ha validati attraverso due differenti generazioni di OS, Windows 7 e 10", scrive AMD nella pagina di supporto ufficiale: "Tuttavia per i processori desktop AMD Ryzen verranno forniti supporto e driver solo per Windows 10". E non è troppo diversa la posizione di Intel sull'argomento, come leggiamo sul sito HotHardware.

Ma la mossa di Microsoft è di certo molto più ferrea: la società non sta semplicemente cessando il supporto delle nuove CPU sulle versioni meno recenti del suo sistema operativo, ma le sta letteralmente tagliando fuori da un qualsiasi aggiornamento software di Windows. Questo significa che non solo Windows 7 e Windows 8.1 non potranno essere aggiornati con nuove feature (che comunque non arriverebbero da parte di Microsoft, visto che lo sviluppo è cessato su quelle versioni), ma anche e soprattutto che non riceveranno ulteriori patch di sicurezza.

La pagina di supporto di Microsoft è stata aggiornata lo scorso 9 marzo con l'ultimo cambiamento nella strategia e pare non ci sia molto da fare, nonostante il supporto ufficiale mainstream per un SO come Windows 8.1 non termini prima del 9 gennaio 2018.

Sono state naturalmente piccate le risposte degli utenti coinvolti nelle novità, che considerano le nuove strategie di Microsoft come una forzatura per passare al sistema operativo più recente. Su Reddit si legge: "I processori in questione sono pienamente compatibili e hanno tutte le capacità dei processori più vecchi. In quanto tali possono eseguire Windows 7 e Windows 8.1 nello stesso modo dei vecchi processori anche senza supporto addizionale da parte di Microsoft". Ma non mancano neanche gli utenti che difendono l'operato del colosso di Redmond.

"Se uno di questi aggiornamenti non testati provoca - ad esempio - il blocco nelle fasi di avvio del sistema, il tentativo di risolvere il problema potrebbe avere un costo anche se la configurazione non è ufficialmente supportata". Un costo aggiuntivo che Microsoft evidentemente non vuole affrontare, costringendo gli acquirenti delle nuove CPU al passaggio obbligato al nuovo Windows 10.