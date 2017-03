Microsoft, sassaiola di versioni Insider in vista del lancio di Creators Update: ecco le ultime novità

Microsoft continua a rilasciare nuove versioni Insider di Windows 10 all'interno del Canale Veloce, quello più instabile, delle versioni beta del sistema operativo. La nuova Windows 10 build 15063 è disponibile sia su PC che su Mobile, con novità differenti in base alla piattaforma d'uso. La società si appresta al lancio del nuovo Creators Update che è previsto, salvo ritardi dell'ultima ora, per il mese di aprile. Non c'è niente di confermato ufficialmente ancora, ma tutti gli appassionati sono in attesa di un annuncio da parte di Microsoft e del rilascio della prima Release Candidate.

Manca comunque poco, pochissimo, e a dimostrazione di questa teoria possiamo prendere come riferimento gli ultimi rilasci nel canale Insider che si sono susseguiti l'un l'altro a distanza di pochi giorni.

Di seguito riportiamo le novità di Windows 10 build 15063 per PC, come segnalate da Microsoft:

Abbiamo sistemato un problema di affidabilità della Build 15061 per il quale Microsoft Edge andava in stallo e non rispondeva in alcun modo ai comandi

Abbiamo sistemato un problema per cui i file localizzati e le chiavi di registro associate con qualsiasi language pack aggiuntivo sul sistema non si sarebbero installati dopo aver abilitato il .NET Framework 3.5.

Riportiamo infine le novità presenti su Windows 10 build 15063 per dispositivi mobile:

Abbiamo sistemato il bug che impediva il lancio di alcune app native (come lo Store) e impediva il funzionamento di tutti gli aggiornamenti dello Store.

Abbiamo sistemato il bug che causava un malfunzionamento della modalità di background per alcune attività, come la funzionalità di sincronizzazione del rullino fotografico su OneDrive. Le attività in background dovrebbero adesso funzionare correttamente, così come la funzione di sincronizzazione di OneDrive.

Abbiamo sistemato il problema che causava a volte la perdita delle cronologie di chiamata, messaggi ed e-mail dopo un riavvio imprevisto.

Gli Speech Pack si installano adesso normalmente.

Abbiamo sistemato un problema per gli Insider che con alcune automobili perdevano la connessione Bluetooth dopo aver abbinato un dispositivo.

Sistemato un problema che impediva la modifica dell'APN di default per le connessioni LTE.

Gli aggiornamenti sono entrambi disponibili nel canale veloce per tutti gli Insider regolarmente iscritti. Per forzarli è sufficiente rivolgersi alla schermata Windows Update nelle Impostazioni.