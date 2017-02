Microsoft rilascia Windows 10 Insider build 15031 per PC: le novità

Si avvicina il rilascio di Creators Update e le nuove build Insider contengono sempre meno nuove funzionalità. La compagnia ha del resto annunciato che il prossimo update è ormai stato finalizzato sul piano delle feature e nelle prossime build vedremo pertanto sempre meno funzioni e più correzioni di bug e problemi noti. Microsoft ha appena rilasciato Windows 10 Insider Preview build 15031, l'ultima versione beta del sistema operativo che contiene alcune ottimizzazioni e piccole novità. Ill team di sviluppo si sta infatti concentrando soprattutto sulle finiture in previsione del rilascio al pubblico della versione finale.

La nuova build 15031 è disponibile attualmente solo per PC, mentre gli Insider su Mobile dovranno aspettare qualche giorno in più per installare la nuova versione. Molto interessante il fatto che la build 15031 è la prima del development branch "rs2_release", lo stesso che Microsoft utilizzerà per la versione finale del Creators Update prevista per il rilascio ad aprile. È un chiaro segnale che al rilascio della versione finale mancano ormai solo poche settimane.

Di seguito riportiamo le novità di Windows 10 Insider build 15031 così come segnalate da Microsoft:

Nuova finestra Compact Overlay : volete continuare a guardare un film anche quando passate ad un'altra app ad esempio per guardare le e-mail in arrivo? Oppure continuare la visione di un video durante la navigazione sul web? Serve proprio a questo la nuova funzione introdotta sulla build 15031. La finestra Compact Overlay è sostanzialmente una modalità Picture-in-Picture che funziona come una tradizionale finestra di Windows e che raffigura la riproduzione di un video.

Dynamic Lock : la nuova opzione blocca automaticamente il PC Windows 10 quando non c'è nessuno nei paraggi, basandosi sulla vicinanza dello smartphone abbinato via Bluetooth.

Nuova icona di Condivisione : cambierà automaticamente sulle app che utilizzano il font Segoe MDL2

: cambierà automaticamente sulle app che utilizzano il font Segoe MDL2 Migliorato il supporto a pieno schermo per la Game Bar