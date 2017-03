Microsoft rilascia nuovo update cumulativo non previsto: Windows 10 build 14393.969

Il nuovo update cumulativo rilasciato da Microsoft per tutti gli utenti Windows 10 non appartiene al Patch Tuesday e non è nemmeno stato rilasciato di martedì. La più recente build di Windows 10 1607 (quindi Anniversary Update) è stata ufficializzata come pacchetto non previsto nel ruolino di marcia, e contiene alcuni fix su problemi venuti fuori con la patch dello scorso martedì. Windows 10 arriva pertanto alla build 14393.953 per tutti gli utenti, con le sue due novità.

Più che novità si tratta di bug fix (che la compagnia chiama scenograficamente miglioramenti nella qualità), che la società ha spiegato nel dettaglio all'interno del bollettino KB4015438, che trovate a questo indirizzo. Di seguito una traduzione libera:

Sistemato un problema noto presente su KB4013429 che causava il crash di Lettore DVD di Windows (e delle app di terze parti che usavano le librerie Microsoft MPEG-2).

Sistemato un problema noto presente su KB4013429 per il quale alcuni utenti di Windows Server 2016 e Windows 10 1607 con Switch Embedded Teaming (SET) abilitato potevano riscontrare un blocco critico. Questo poteva avvenire anche quando si cambiavano le proprietà di velocità di collegamento di un adattatore fisico. Il problema è definito più comunemente come DPC_WATCHDOG_VIOLATION o VRF_STACKPTR_ERROR.

Correzioni per alcuni problemi piuttosto rari venuti fuori con le ultime patch di sistema. Il problema con Lettore DVD di Windows è relativo ad un'app non presente nativamente sul sistema operativo, ma che costa sullo store 14,89 euro. Il crash era comunque dovuto ad un problema della piattaforma operativa e si poteva verificare anche con applicazioni di terze parti. L'aggiornamento cumulativo è disponibile solo su PC e non ci sono novità su Mobile nonostante la presenza (da circa un mese) di una vulnerabilità di sicurezza nota che potrebbe esporre le foto presenti sul dispositivo ad utenti malintenzionati.

Windows 10 build 14.393.969 per PC è disponibile nei canali Production (quello finale) e Release Preview, e l'installazione può essere forzata in ogni caso mediante Windows Update dalle Impostazioni del sistema operativo.