Microsoft rilascia nuovi update cumulativi per Windows 10: aggiornamenti anche per Windows 7 e 8.1

Martedì 11 è stato il Patch Tuesday e, come ogni secondo martedì di ogni mese, è stata una giornata di aggiornamenti in casa Microsoft. La compagnia ha aggiornato tutte le versioni di Windows 10, anche la 1507 originale il cui supporto è cessato lo scorso mese di maggio, e naturalmente anche Anniversary Update e Creators Update. Oltre a Windows 10 Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti anche per Windows 7 e Windows 8.1.

Gli utenti Windows 10 Creators Update ricevono così la build 15063.483 (KB4025342), sia su PC che su smartphone, disponibile anche via Microsoft Update Catalog. Non ci sono come al solito novità sul piano delle funzionalità, con gli update cumulativi che introducono essenzialmente migliorie nella sicurezza, correzioni di bug e ottimizzazioni di varia natura. Ecco cosa è stato sistemato, tradotto liberamente da quanto rilasciato da Microsoft:

Sistemato un problema introdotto con KB4022716 per cui Internet Explorer 11 si chiudeva inaspettatamente all'apertura di alcuni siti web

Sistemato un problema per migliorare il supporto di MediaCreationTool.exe per gli scenari Setup Tourniquet

Sistemato un problema con CoreMessaging.dll che avrebbe potuto causare il crash con le app 32-bit sulla versione a 64-bit del sistema operativo Windows

Sistemato un problema per cui Visual Studio o un'applicazione WPF poteva andare in crash inaspettatamente quando eseguita su un sistema con touch o supporto alla penna con Windows 10 Creators Update

Sistemato un problema che causava un crash di sistema quando certe periferiche USB venivano scollegate durante lo stand-by

Sistemati problemi per cui cessava il funzionamento dell'orientamento dello schermo dopo le transizioni con il coperchio chiuso e il coperchio aperto

Sistemato un problema che causava l'arresto del rendering delle immagini .jpx e .jbig2 nei file PDF

Sistemato un problema in cui gli utenti non potevano passare ai permessi di Amministratore attraverso la finestra User Account Control (UAC) quando usavano una smart card

Sistemato un problema per cui usando la feature di scrittura manuale in coreano veniva omesso l'ultimo carattere di una parola o veniva spostato alla riga successiva incorrettamente

Sistemato un problema con una situazione di corsa fra App-V Catalog Manager e Profile Roaming Serivce. Una nuova chiave di registro è disponibile per controllare il periodo d'attesa per App-V Catalog Manager, che permette a qualsiasi Profile Roaming Service di terze parti di essere completato

Aggiornamenti di sicurezza per Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Windows Search, Windows kernel, Windows shell, Microsoft Scripting Engine, Windows Virtualization, Datacenter Networking, Windows Server, Windows Storage and File Systems, Microsoft Graphics Component, driver Windows kernel-mode, ASP.NET, Microsoft PowerShell e .NET Framework

Da segnalare che chi usa una versione non aggiornata di Comodo Internet Security Suite non riceve l'aggiornamento automaticamente. Gli aggiornamenti su Anniversary Update (1607) portano il sistema operativo alla build 14393.1480 e sono disponibili sui PC e sugli smartphone non idonei a ricevere Creators Update. Possono essere scaricati manualmente a questo indirizzo. Chi è ancora sulla versione 1511 di Windows 10 riceve invece il KB4025344, disponibile solo su PC, che porta la build alla 10586.1007. Il download può essere eseguito manualmente da qui.

L'ultima versione di Windows 10 coinvolta dal Patch Tuesday di luglio 2017 è la 1507, ovvero quella originale non più supportata da Microsoft e che arriva adesso alla build 10240.17488. Negli scorsi mesi Microsoft ha rilasciato due aggiornamenti cumulativi al mese, senza fermarsi al solo Patch Tuesday, ma non sappiamo ancora se la compagnia ripeterà questo modus operandi anche a luglio.

Con questo Patch Tuesday si aggiornano anche Windows 7 e Server 2008 R2 SP1, che ricevono il KB4025341. L'update corregge alcuni errori con Internet Explorer 11 e introduce diverse correzioni di sicurezza su componenti sensibili del sistema. Windows 8.1 e Server 2012 R2 ricevono il KB4025335, che correggono lo stesso bug con Internet Explorer 11 e introducono anche in questo caso diverse migliorie sul fronte della sicurezza.