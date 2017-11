Microsoft estende di sei mesi il supporto di Windows 10 1511

Con la nuova strategia "Windows as a service" ogni versione di Windows 10 dovrebbe perdere il supporto ufficiale da parte di Microsoft dopo circa un anno e mezzo o al massimo due anni dal debutto. Windows 10 1507, l'originale rilasciato a luglio 2015, non è più supportato da maggio 2017, e la prossima versione a perdere il supporto sarà la 1511. In realtà ci attendevano la sua "morte" già ad ottobre, tuttavia ciò non è avvenuto e non avverrà a breve.

Microsoft ha infatti annunciato che estenderà il supporto su Windows 10 1511 per ulteriori sei mesi, fino ad aprile 2018. La variazione verrà applicata sulle SKU Windows 10 Education ed Enterprise, visto che chi utilizza SKU consumer dovrebbe aver aggiornato ad una versione più recente da parecchio tempo. La 1511 ha fatto il suo debutto a novembre 2015, e ha ricevuto un aggiornamento in termini di feature solo ad agosto 2016 con l'Anniversary Update.

È interessante notare che, con i cambiamenti ufficializzati da Microsoft, Windows 10 1511 ha una data di "end of life" successiva a quella della versione 1607, il cui termine del supporto è ancora indicato a marzo 2018. È quindi probabile che slitterà anche questa data, con Microsoft che potrebbe rivedere l'intera strategia sull'argomento prevedendo un supporto garantito più duraturo per i vari major update che vengono ormai rilasciati a cadenze più o meno regolari.

In precedenza Microsoft ha dichiarato che il suo obiettivo è di supportare attivamente almeno gli ultimi due aggiornamenti importanti di Windows 10, ma adesso che è tornata sui propri passi con la versione 1511, per i prossimi sei mesi saranno quattro le release supportate: oltre alla 1511 ci sono infatti la 1607, la 1703 e infine la 1709.