Microsoft Edge, poche estensioni ad un anno dall'annuncio: la società spiega perché

Sebbene Microsoft Edge sia disponibile su Windows 10 dal lancio del sistema operativo, il browser ha faticato a guadagnare quote di mercato. Eppure le premesse per il successo c'erano tutte: rendering delle pagine veloce, esperienza d'uso basilare accattivante grazie all'uso della piattaforma universale perfettamente integrata nel sistema operativo, fra le tante. Alcuni aspetti, tuttavia, vedono Edge indietro rispetto alla concorrenza, e fra questi c'è la situazione delle estensioni.

Da circa un anno dal lancio della funzionalità, le estensioni disponibili su Microsoft Edge sono davvero poche rispetto a quelle presenti sugli altri browser: c'è AdBlock, e ci sono anche Amazon Assistant, Office Online, LastPass, Grammarly, e poco altro. In paragone, Google Chrome ne ha a migliaia, anche se di qualità altalenante. Ed è proprio questo che Microsoft vuole evitare su Edge, mettendo l'accento soprattutto sulla qualità delle estensioni presenti e non sulla quantità.

A dirlo è la stessa compagnia all'interno di una nota rilasciata pubblicamente di recente. Microsoft vuole creare un ecosistema estremamente curato con un livello qualitativo "elevato": in questo modo gli ingegneri della compagnia testano le estensioni e il loro impatto sulle performance e sulla sicurezza del browser prima di validarle. L'obiettivo ultimo è quello di far diventare Edge il browser preferito dalle masse, anche se ad oggi - aggiungiamo noi - c'è ancora strada da fare.

"Siamo estremamente sensibili nei confronti dell'impatto potenziale delle estensioni sull'esperienza di navigazione e vogliamo assicurarci che le estensioni permesse siano di alta qualità e affidabili. Vogliamo che Microsoft Edge sia il vostro browser preferito, con le funzioni fondamentali che vi aspettate - velocità, efficienza energetica, affidabilità, sicurezza. Gli add-on scritti male, o addirittura con finalità malevole, rimangono una fonte potenziale di problemi negli ambiti della privacy, della sicurezza, dell'affidabilità e delle performance, ancora oggi. Vogliamo che gli utenti possano fidarsi delle estensioni di Edge, ed essere sicuri che operino come previsto. Per questo continuiamo a valutare ogni richiesta di inserimento delle estensioni per assicurare che portino davvero valore aggiunto per i nostri utenti e supportino i nostri obiettivi nel realizzare un ecosistema vigoroso".

Nel post Microsoft spiega anche che nel corso dell'anno trascorso si è impegnata maggiormente nel miglioramento delle API, del sistema di preferiti e nel Native Messaging, piuttosto che nel portare nuove estensioni alla velocità massima possibile. La compagnia sottolinea inoltre che alcune versioni Insider hanno integrato nuove funzionalità sulle estensioni, consentendo a Microsoft di studiare i dati ottenuti dagli utenti per assicurare maggiore affidabilità su tutta la piattaforma.

Nonostante tutto, anche la quantità delle estensioni è un aspetto su cui Microsoft è al lavoro. La compagnia ha infatti promesso che porterà più add-on sul proprio browser moderno, continuando a migliorarsi anche per quanto riguarda la loro struttura operando sulle API e sul loro supporto.