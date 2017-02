Microsoft Edge: ecco tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento a Windows 10 Creators Update

L'aggiornamento tanto atteso di Windows 10 Creators dovrebbe arrivare fra due mesi ma nell'attesa Microsoft ha deciso di pubblicare un video in cui mette in evidenza tutte le novità in arrivo per il suo nuovo browser web Edge. Sì perché il nuovo aggiornamento permetterà di aggiungere molteplici funzionalità ad Edge tali da permettere all'ormai famoso browser web di default di Windows 10 di confrontarsi con la concorrenza che in questo caso risulta decisamente agguerrita.

Sappiamo bene come il nuovo Windows Edge sia stato introdotto da Microsoft con Windows 10 in sostituzione dell'ormai "vetusto" Internet Explorer. Un browser web completamente rinnovato sia a livello grafico ma anche a livello di operabilità. Il suo sviluppo ha posto in primo piano la necessità di avere un prodotto leggero e veloce ma che allo stesso tempo non andasse ad intaccare troppo l'autonomia dei notebook in cui avrebbe dovuto lavorare. Microsoft ha da subito cercato di realizzare un prodotto che integrasse al massimo gli altri suoi servizi come Cortana e OneDrive offrendo per questo un nuovo modo di utilizzare il browser web con tanto di strumenti per annotazioni ed una modalità lettura completa.

Con Windows Creators Update, Microsoft, è voluta intervenire anche su Edge realizzando un aggiornamento che andasse a migliorare la gestione della navigazione a schede permettendo di avere una barra d'anteprima attivabile a priori. Con il nuovo aggiornamento, inoltre, sarà possibile salvare e ripristinare sessioni di navigazione dando così la possibilità all'utente di replicare le medesime osservazioni su siti web precedentemente visionati. Miglioramenti arriveranno anche per quanto riguarda le estensioni, che sappiamo sono state accorpate al browser web non da subito ma che oggi risultano presenti. In questo caso possiamo ritenere lo store delle estensioni di Microsoft non ancora al livello di Google Chrome e Firefox ma è chiaro che il tutto si sta evolvendo a passi spediti.

Novità anche per quanto concerne il supporto nativo al 3D e ai video a 360 gradi ma anche la possibilità di leggere gli ebook direttamente su Microsoft Edge. L'utente potrà anche avviare una sessione in incognito direttamente dal menu della barra delle applicazioni grazie al supporto delle "JumpList". Non ultimo lo sguardo anche alla sicurezza con l'app Portafoglio che permetterà di richiamare in automatico tutte le credenziali per effettuare un pagamento online sicuro ed immediato.

Insomma Windows 10 Creators Update è chiaramente un aggiornamento che non stravolge il sistema ed in questo caso specifico il browser web Edge ma tutte quelle suddette modifiche che arriveranno potranno migliorare ancora più il successore di Internet Explorer permettendogli, forse, di ridurre quel gap che negli ultimi anni è divenuto sempre maggiore nei confronti di colossi come Chrome e Firefox. Nulla è perduto e Microsoft questo lo sa bene ed in Edge crede davvero molto.