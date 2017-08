Microsoft avverte: senza AV oltre la metà dei computer con Windows 7 e Vista 'non protetti'

Windows è la piattaforma più diffusa su PC e, quindi, la più bersagliata da hacker e "attentatori" alla sicurezza informatica. Windows 10 viene promossa da Microsoft come il sistema operativo della famiglia più sicuro di sempre, il che è probabilmente vero, tuttavia è anche vero che la maggior parte degli utenti di tutto il mondo continua ancora oggi ad utilizzare una versione più vecchia o addirittura obsoleta, e una parte di questi utenti non usa alcun software per la sicurezza.

Nell'ultimo Security Intelligence Report la stessa Microsoft ha rivelato che fra tutti i PC che fanno uso di Windows 7 e Windows Vista che riportano alla società uno stato diverso da "Protetto", oltre la metà è senza un software anti-virus installato. A partire da Windows 8 Microsoft ha deciso di abilitare Windows Defender di default se non viene rilevata la presenza di un altro anti-malware, tuttavia la maggior parte degli utenti ha oggi la funzione disattivata.

Il grafico rilasciato dalla società parla chiaro: i computer non protetti con Windows 8 e Windows 8.1 in larga parte hanno Windows Defender disabilitato o non aggiornato, e la situazione non è rassicurante neanche per i PC che utilizzano i più vecchi Windows 7, che ad oggi è la versione più diffusa nel mondo, e Vista, che non è più supportato ufficialmente. In questi casi la maggioranza degli utenti contrassegnati come "non protetti" non ha alcun anti-malware installato.

Molti altri, come avviene su Windows 8 e 8.1, tengono il software di sicurezza disabilitato. Il che è assolutamente preoccupante dal momento che, come scrive Microsoft, la disattivazione "non è sempre volontaria". Nel report rilasciato dalla compagnia si legge che "molte famiglie di malware importanti sono in grado di disabilitare alcuni prodotti legati alla sicurezza, potenzialmente senza lasciar trapelare nulla all'utente", che non ha modo di scoprirlo se non con analisi accurate.

Per quanto riguarda i PC non protetti con Windows 10, la maggior parte di questi utilizza software non aggiornato o con il rilevamento di attività sospette in tempo reale messo in pausa (Snoozed). Le regioni con più sistemi Windows "sicuri" sono Finlandia (92%), Portogallo (90,3%) e Danimarca (90,2%), mentre l'Italia si trova fra l'87 e il 90%. Il report ha soprattutto il compito di educare gli utenti all'uso di sistemi di sicurezza avanzati e a cui si può fare affidamento.

Anche se non assoluti, questi numeri fanno capire che ancora oggi è bene precisare che chi dispone di un computer connesso ad internet non solo deve utilizzare un software antivirus, ma deve anche tenerlo aggiornato e in grado di rilevare autonomamente eventuali minacce, assicurandosi spesso della sua efficacia. Chi volesse approfondire l'argomento può farlo leggendo l'intero report scaricabile attraverso il sito ufficiale Microsoft.