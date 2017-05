Microsoft annuncia Fluent Design: il nuovo linguaggio stilistico di Windows 10

Lo scorso novembre emergevano i primi dettagli su un nuovo percorso stilistico di Windows 10 in arrivo con Redstone 3 (adesso noto come Fall Creators Update). Con il passar del tempo si sono aggiunti parecchi dettagli a quelle voci, e le prime anticipazioni con la comparsa delle trasparenze su app già rilasciate. Il nuovo "tema" di Windows 10 veniva chiamato internamente come Project NEON ma a partire da giovedì, dopo l'annuncio ufficiale tenuto durante il secondo giorno della conferenza Build 2017 di Microsoft, ha un nuovo nome: Microsoft Fluent Design System.

Il nuovo Fluent Design è una delle novità principali del Fall Creators Update, ma non vuole snaturarne la struttura. Tile e composizione delle finestre rimarranno sostanzialmente inalterati in quello che Terry Myerson di Microsoft definisce come "il prossimo step nell'evoluzione dell'approccio al design" della compagnia. Il nuovo stile consegnerà "interazioni ed esperienze coerenti, armoniose, responsive" fra diverse tipologie di dispositivi, e per questo è possibile aspettarlo non solo su PC, ma anche su device per la realtà aumentata, smartphone, e non solo.

Microsoft punta tutto sul nome della "coerenza" non solo fra diverse piattaforme, ma anche all'interno dell'ecosistema di app. Come compiuto da Google con il Material Design, la compagnia fornirà delle linee guida ben precise agli sviluppatori in modo che possano seguirle per creare un'esperienza d'uso che sia più intuitiva e meno diversificata fra le diverse app presenti su Windows Store. Fluent Design è un'evoluzione della UI che agli albori veniva chiamata Metro, che era estremamente minimalista, e che in seguito è stata rinominata in Modern Design Language.

Secondo Joe Belfiore consentirà agli sviluppatori di "liberarsi" dei rettangoli statici dell'attuale interfaccia, sfruttando animazioni più avanzate, texture più gradevoli e layer dinamici all'interno dell'interfaccia bidimensionale che offriranno più profondità fra le varie app in esecuzione. Saranno cinque gli elementi su cui si fonderà il nuovo Fluent Design: luce, profondità, movimento, materialità, proporzioni. A goderne in anteprima saranno come al solito gli utenti Insider, e questi ultimi avranno ovviamente la possibilità di offrire il proprio feedback per eventuali modifiche.

Microsoft tiene a precisare che il nuovo cambio di stile non sarà radicale, ma la transizione avverrà attraverso un percorso in itinere all'interno del quale saranno prese in considerazione le esigenze dei PC, ma anche quelle degli altri dispositivi compatibili con Windows 10. Il punto focale su cui si baseranno tutte le modifiche sarà il modo in cui realizzare interfacce naturali da utilizzare e coerenti su "display flat" e su form factor di ultima generazione come i visori di realtà mista.

Nella pagina trovate il video di lancio del nuovo design e una galleria con alcuni esempi di app aggiornate con il Fluent Design System.