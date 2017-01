Microsoft al lavoro su una versione moderna e alleggerita di Windows

La scorsa settimana alcune voci di corridoio hanno fatto riaffiorare rumor di vecchia data. In base a quelle voci Microsoft sta lavorando su un sistema operativo capace di essere eseguito su diverse piattaforme estendendo l'approccio One Windows in direzione di una shell comune per PC, dispositivi Mobile e Xbox. Un nuovo report, ancora una volta non ufficiale, conferma quei rumor e sottolinea come Microsoft possa in effetti essere al lavoro su qualcosa di molto simile.

Petri.com parla di una versione di Windows alternativa più moderna e leggera rispetto all'attuale, chiamata Cloud Shell. Secondo il report Cloud Shell è il nome in codice interno di "una nuova iterazione di Windows progettata per il mondo informatico moderno". I dettagli pubblici della piattaforma al momento sono scarsi, anzi quasi del tutto inesistenti. Si sa solo che nel nuovo SO Windows Store e il framework delle app universali saranno due parti fondamentali.

Non è la prima volta che Microsoft considera il passaggio alla "modernità", abbandonando la struttura tipica di Windows. In passato, però, gli esperimenti non hanno avuto il successo sperato e Windows RT è stato l'esempio lampante in tal senso. RT si basava sulla shell di Windows 8 e di Windows Store, tuttavia non era incentrato sul cloud come in effetti farebbe pensare il nome in codice della nuova versione attualmente in fase di progettazione da parte dei tecnici di Redmond.

Oltre al report di Petri.com, anche Windows Central ha parlato di un progetto simile. Il blog sostiene che Microsoft stia pianificando una nuova SKU di Windows 10 chiamata Windows 10 Cloud, che può essere facilmente ricondotta alla Cloud Shell di cui sopra. Inoltre, Cloud Shell non è del tutto separato da CShell, che è la nuova shell modulare che probabilmente verrà implementata sulle diverse versioni di Windows 10, per PC, Mobile e Xbox One.

Non dimentichiamoci inoltre che Microsoft ha confermato l'arrivo di Windows 10 anche su processori Qualcomm con architettura ARM, ed è probabile che in tutto questo Cloud Shell sarà strettamente correlato. Potrebbe essere, in altre parole, la risposta di Microsoft a Chrome OS, capace di essere implementata con profitto all'interno di macchine poco potenti e molto economiche. Ne sapremo di più probabilmente alla Build, conferenza che Microsoft terrà il prossimo maggio.