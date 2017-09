Linux oltre il 3% del mercato nelle stime di Netmarketshare

Linux sarebbe in crescita netta nell'utilizzo da parte dell'utenza, stando ai dati rilevati da Netmarketshare riguardo l'utilizzo dei browser. I browser utilizzati su sistemi operativi Linux sono infatti andati per la prima volta oltre il 3% nelle rilevazioni compiute da Net Applications.

Netmarketshare riporta una crescita netta per il Pinguino nel mese di agosto: se le rilevazioni di luglio danno il 2,53% di quote di mercato, ad agosto si tocca il 3,37%. Per la prima volta, dunque, Linux va oltre la fatidica quota del 3% e si avvicina a macOS, che ottiene il 5,94% del mercato.

Windows, di contro, rimane incontrastato nelle sue varie declinazioni: il sistema operativo di Microsoft infatti rimane ben saldo alla testa del gruppo, con una quota del 90,7%. Gli altri sistemi operativi (es. FreeBSD, Haiku, ReactOS, ecc) risultano essere statisticamente ininfluenti, visti gli esigui numeri di utenti.

Parte di questa crescita potrebbe essere dovuta alla diffusione di Chrome OS, il sistema operativo di Google basato su kernel Linux. Per contro, StatCounter certifica una quota di mercato del 1,79% per Linux e dello 0,56% per Chrome OS, ma anche una quota per macOS del 11,95% e per Windows del 83,53%.

È interessante notare, però, come Linux sia ormai stabilmente inserito in una quota che oscilla intorno al 2% nelle stime di Netmarketshare, un risultato che sembrava ben lontano solo pochi anni fa. La crescita negli ultimi tre mesi è stata dell'1%, fatto che porta più a pensare a una ridistribuzione delle quote per il periodo estivo che non a un balzo improvviso nell'adozione di Linux. D'altronde, però, lo stesso periodo dello scorso anno era in calo, dunque sarà solo nei prossimi mesi che si potranno trarre informazioni più precise circa l'andamento del mercato.