Linux Mint 18.2 ''Sonya'' rilasciato: evoluzione senza rivoluzioni

È finalmente disponibile Linux Mint 18.2 "Sonya", ultima versione della nota distribuzione Linux fondata da Clement Lefebvre. Sono state rilasciate tutte le varianti (Cinnamon, MATE, KDE e XFCE) sia sotto forma di ISO che come aggiornamenti per coloro i quali avessero già Linux Mint 18.1 installato.

Come già avvenuto nei precedenti rilasci, Linux Mint 18.2 continua a basarsi su Ubuntu 16.04 LTS e pertanto non vengono apportati cambiamenti ai pacchetti fondamentali. Vengono però aggiornati gli ambienti desktop, in particolare Cinnamon, che passa alla versione 3.4, e MATE, arrivato alla versione 1.18. In entrambi i casi troviamo principalmente affinamenti con poche novità sostanziali, come il nuovo gestore del Bluetooth Blueberry e nuove funzioni introdotte nella suite di applicazioni Xapps. Novità anche per il gestore degli aggiornamenti, che ora classifica meglio gli aggiornamenti e dà più spazio all'aggiornamento del kernel.

Grande novità è invece l'abbandono del gestore MDM in favore di LightDM, utilizzato da Ubuntu e da questa rimpiazzato da GDM. Il team di Linux Mint ha creato un fork del progetto unity-greeter chiamato slick-greeter, al momento pressoché identico al progetto originale e con ancora poche opzioni.

La versione KDE vede l'introduzione di Plasma 5.8, mentre XFCE non vede grandi novità ad esclusione dell'aggiornamento del menù Whisker e del window manager XFWM4.

Linux Mint 18.2 sarà seguito dalla versione 18.3 questo autunno, la quale sarà l'ultima del ramo 18 prima del passaggio al ramo 19 in corrispondenza con il rilascio di Ubuntu 18.04 LTS. È possibile leggere ulteriori dettagli sui nuovi rilasci sul blog del progetto e scaricare le ISO dal sito dello stesso.