Linux è ora l'unico sistema operativo dei primi 500 supercomputer del mondo

La Cina ha per la prima volta ottenuto la leadership nel campo dei supercomputer sia in termini di supercomputer più potente in assoluto sia in termine di quantità di supercomputer presenti nella lista Top500. Tra le altre novità, Linux è diventato il sistema operativo usato da tutti i supercomputer nella lista.

La Cina continua a detenere il primo posto con il supercomputer Sunway TaihuLight, che è in grado di raggiungere i 93,01 petaflop. Al secondo posto è presente un altro sistema cinese, Tianhe-2, che arriva a 33,86 petaflop. Terzo posto spetta invece allo svizzero Piz Daint, che arriva a 19,59 petaflop.

Se nella scorsa edizione della lista, che viene pubblicata ogni sei mesi, venivano annoverati ben 169 sistemi statunitensi contro i 160 cinesi, ora la Cina ha il predominio con 202 sistemi contro i 143 statunitensi. Al terzo posto viene il Giappone con 35 supercomputer, al quarto la Germania con 20, al quinto la Francia con 18 e al sesto il Regno Unito con 15.

Interessante è notare come Linux abbia raggiunto il monopolio completo della lista Top500, di fatto classificandosi come il sistema operativo per supercomputer. Sebbene il Pinguino abbia avuto sempre maggiore successo di Windows in questo ambito e abbia successo anche nell'ambito più generale dei server, questa è la prima volta che si impone come unico sistema tra i supercomputer.