La polizia olandese ordina per sbaglio 13 mila licenze Office. Quasi 3 milioni di euro da pagare a Microsoft

La polizia olandese dovrà pagare a Microsoft quasi tre milioni di euro per oltre 13 mila licenze Office ordinate per errore. La sentenza del giudice parla chiaro e basa il tutto sul principio che errare è umano ma perseverare è diabolico. In effetti già nel 2005 la polizia olandese aveva acquistato, sempre per errore, licenze per Windows superiori a quante effettivamente erano state utilizzate e in quel caso Microsoft aveva deciso di rimborsare oltre 700.000 euro accondiscendendo all'errore in fase di ordinazione. Questa volta però non ha voluto cedere e, portata in tribunale, ha avuto la meglio nei confronti del corpo della polizia olandese che dunque non otterrà alcun rimborso per gli ordinativi del pacchetto di Office.

In questo caso l'acquisto effettuato dalla Polizia olandese nel 2008 riguardava ben 13.656 licenze per Office pagate a Microsoft la bellezza di quasi 3 milioni euro. Il dipartimento delle forze dell'ordine aveva deciso di impugnare l'ordine in quanto fatto per errore e dunque chiedere nuovamente il rimborso della cifra in eccesso. Microsoft in questo caso non ha voluto assecondare alcun rimborso portando in tribunale la questione e riuscendo ad avere ragione nei confronti della polizia olandese che dunque non otterrà alcun ritorno in denaro per l'acquisto delle licenze di Office.

L'acquisto è stato ritenuto valido dai giudici olandesi che dunque hanno confermato le entrate di Microsoft sul corrispettivo pagato dalla Polizia essendo state consegnate come prassi tutte le licenze del proprio software. Oltretutto in questo caso l'azienda di Redmond ha venduto il diritto ad utilizzare il software e dunque poco ha importato ai giudici se effettivamente la polizia olandese ha poi utilizzato solo alcune delle licenze acquistate. La vicenda si è dunque conclusa a favore di Microsoft la quale non ha voluto rilasciare commenti a differenza del corpo della polizia olandese che ha deciso di non effettuare alcun reclamo nei confronti della sentenza.