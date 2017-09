Korora 26 'Bloat' rilasciato con base Fedora 26

Korora 26 "Bloat", una derivata della più nota Fedora, è stato rilasciato dagli sviluppatori ed è ora disponibile. La distribuzione usa Fedora 26 come base ed è disponibile solo in versione a 64 bit.

Korora è una derivata di Fedora che potrebbe essere assimilata a Linux Mint: così come la distribuzione francese vede l'aggiunta di pacchetti, repository e codec alla base di Ubuntu, anche Korora aggiunge elementi a Fedora per rendere più semplice il processo di installazione.

Il nome in codice "Bloat" non è da accomunare al "bloatware", ma al film d'animazione Alla ricerca di Nemo: il pesce istrice presente nell'acquario, chiamato "Bombo" in italiano, ha infatti nome "Bloat" ("rigonfiamento") nella versione inglese a causa della sua capacità di gonfiarsi. Tutte le versioni di Korora prendono il proprio nome dai personaggi del film.

Korora è disponibile con diversi ambienti desktop: oltre a GNOME 3.24, presente come desktop predefinito su Fedora, è possibile installare anche Cinnamon 3.4, KDE Plasma 5.10, Mate 1.18 e XFCE 4.12.

Questa è la prima versione della distribuzione a essere disponibile soltanto in versione a 64 bit, con la versione a 32 bit che viene ufficialmente eliminata. Per la prima volta la distribuzione è stata creata usando Canvas, un sistema che semplifica l'aggiunta dei componenti di Korora alla base Fedora.

È possibile scaricare Korora 26 dal sito del progetto.