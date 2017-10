KDE Plasma 5.11 è ora disponibile con molte novità, insieme a KDE neon 5.11

KDE Plasma 5.11 rappresenta l'ultima evoluzione del desktop KDE per sistemi operativi Linux (e non solo) e porta molte novità, tra le quali un'applicazione Impostazioni di sistemacon un nuovo design e miglioramenti nella gestione delle notifiche.

L'applicazione Impostazioni di sistema è stata riprogettata e ha ora un aspetto che ricorda maggiormente quello dell'omologa applicazione presente in Windows 10. Le categorie di impostazioni vengono presentate sulla sinistra ed è poi possibile navigare tra le opzioni nel pannello sulla destra.

Anche le notifiche subiscono alcuni cambiamenti: nello specifico, KDE permette ora di avere accesso allo storico delle notifiche in maniera tale da non perderne alcuna. Il task manager è stato invece modificato per consentire alle applicazioni di fornire delle scorciatoie rapide dinamiche: in questo modo le applicazioni possono cambiare le scorciatoie a seconda del contesto.

Anche il menù di avvio delle applicazioniè stato rivisto e permette ora di disinstallare le applicazioni anche dall'interfaccia di ricerca. Le applicazioni preferite sono ora condivise tra i vari menù di avvio, dunque in caso di cambio dall'uno all'altro non si devono riselezionare i preferiti.

Plasma Vaultè invece il nome di una nuova funzionalità che consente di cifrare file di vario tipo in maniera semplice; i file risultano cifrati e inaccessibili fino a quando non viene sbloccata la relativa "cassaforte".

Sono stati fatti progressi anche nella compatibilità con il server grafico Wayland. KWin, il compositore di KDE Plasma sotto Wayland, supporta ora differenti scalature dell'immagine in modalità multi-monitor in base alla densità dei pannelli; in previsione di un futuro in cui X sarà totalmente eliminato, è stato previsto l'uso dello strato di compatibilità Xwayland che si avvia solo quando un'applicazione lo richiede. Come fanno notare i creatori, questo dovrebbe garantire maggiore sicurezza e prestazioni, così come un minore impiego di risorse.

Con il lancio di KDE Plasma 5.11 viene anche lanciato KDE neon 5.11, distribuzione Linux basata su Ubuntu 16.04 che vuole fungere da vetrina delle ultime novità. È disponibile a questo indirizzo la ISO per l'installazione, esclusivamente per sistemi a 64 bit.

Una panoramica più dettagliata e completa di changelog può essere trovata sul sito kde.org.