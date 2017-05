Il nuovo Opera integra WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram

Grazie alle estensioni, i browser moderni come Chrome e Firefox possono svolgere funzioni ben distanti dal semplice navigare su internet. Non sempre è semplice trovare l'estensione giusta per le proprie esigenze, e non tutte sono all'altezza delle aspettative degli utenti. Disporre di un'implementazione nativa delle feature più utilizzate può essere la carta vincente, ed è questo che probabilmente hanno pensato gli sviluppatori di Opera 45 "Reborn" quando hanno deciso di implementare i più diffusi servizi di messaggistica direttamente all'interno del browser.

Opera ha di recente aggiunto una modalità di funzionamento a basso consumo energetico e una VPN avanzata, ma nell'ultima tornata ha preferito rivolgersi ai social in qualità di fenomeno di massa estremamente diffuso in questi ultimi anni. L'ultima versione di Opera prende come ispirazione il browser sperimentale Neon, che ha debuttato lo scorso gennaio, aggiungendo WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram nella barra laterale. In questo modo l'utente non dovrà utilizzare diverse applicazioni o web-app, ma avrà tutto già pronto per l'uso nel browser.

Le applicazioni integrate possono essere utilizzate cliccando sull'icona ed effettuando l'accesso sui rispettivi siti. Una volta compiuta l'operazione si potrà utilizzare la finestra del client di messaggistica in due modi diversi: cliccando l'icona e accedendo alla finestra della conversazione quando necessario, oppure mantenendo sempre attiva la finestra in modo da non inframezzare continuamente l'esperienza di navigazione sul web tradizionale. In quest'ultima modalità, per condividere una foto trovata online basterà semplicemente trascinarla nella conversazione.

L'ultima versione di Opera ha diverse novità, oltre all'integrazione delle app di messaggistica: ad esempio l'interfaccia grafica è leggermente rinnovata nelle tab e nelle icone, e consente l'attivazione di un tema scuro. La nuova versione si basa inoltre su Chromium 58, utilizza in maniera estesa il decoding via GPU per i video e informa gli utenti sull'uso corretto della pagina del più sicuro protocollo HTTPS. Opera 45 garantisce una gestione più capillare delle funzioni di ad-blocking e può essere scaricata qui per Windows, qui per macOS, e qui per Linux (deb).