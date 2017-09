Il kernel Linux compie oggi 26 anni

Linux, il sistema operativo ormai universalmente associato al pinguino-mascotte Tux, nasceva nella sua forma open source 26 anni fa. Dopo l'annuncio del progetto di un kernel "che ricorda un po' Minix" il 25 agosto, il finlandese Linus Torvalds rilasciò il sorgente del suo sistema operativo "che è solo un hobby, non sarà nulla di grande e professionale come GNU" il 17 settembre 1991.

La data del compleanno di Linux è contesa tra tre differenti giorni: il 25 agosto, data dell'annuncio tramite usenet del progetto; il 17 settembre, giorno in cui Torvalds rilasciò i sorgenti; il 5 ottobre, quando venne richiesto l'intervento di altri programmatori interessati a espandere il progetto. Se consideriamo la seconda data come data di nascita del progetto Linux, questi è solo un giorno più giovane di chi scrive questo pezzo.

Da allora Linux ha guadagnato qualche milione di righe di codice, supporta una vasta varietà di architetture hardware, è installato su più del 90% dei supercomputer del mondo, ha una quota di maggioranza nel mondo server ed è in grado di far funzionare dispositivi che vanno dai bracciali connessi per lo sport fino a smartphone, computer desktop e supercomputer ad alte prestazioni, passando per le automobili e i router.

Lo sviluppo dei tre principali sistemi operativi (Windows, macOS, Linux) è un groviglio di influenze reciproche che non può essere districato, tante sono le idee che i tre si sono scambiati e continueranno a scambiarsi negli anni. Non c'è che da sperare che questo scambio continui e si intensifichi, per migliorare l'esperienza di noi utenti (e non solo).

Buon compleanno, Linux!