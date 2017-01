Il Creators Update di Windows 10 in arrivo ad aprile, parola di Fitbit

Si attende per il 2017 il debutto del secondo aggiornamento principale del sistema operativo Windows 10, ma sino ad oggi Microsoft non ha specificato ufficialmente quando questo avverrà. Alcune indiscrezioni provenienti da Dell e Fitbit fanno però prevedere il rilascio di questo update nel corso del mese di Aprile.

Ci riferiamo a quello che Microsoft indica con il nome in codice interno di Redstone 2 e indicato dalla stessa azienda come Creators Update, destinato a portare varie nuove funzionalità nel sistema operativo dell'azienda americana. Ricordiamo che con il debutto di Windows 10 Microsoft ha optato per una strategia che prevede costanti aggiornamenti del proprio sistema operativo, con un update significativo indicativamente con cadenza annuale e varie altre migliorie introdotte in periodi più ravvicinati.

Fitbit, in particolare, ha indicato in una propria comunicazione riferita a funzionalità che verranno implementate in propri prodotti "We're excited to announce that Fitbit will be introducing support for tracker notifications (Call, SMS, Calendar and third party apps) and Connected GPS for all Windows users on the Windows 10 Creators Update coming in April."

E' possibile che il rilascio del nuovo aggiornamento di Windows 10 possa coincidere con il debutto delle nuove soluzioni della famiglia Surface, modelli Surface Pro 5 e Surface Book 2. In queste settimane Microsoft sta praticando riduzioni di prezzo e particolari offerte a tempo per queste famiglie di prodotti, chiaro segnale del lavoro di preparazione per il debutto di nuovi modelli.