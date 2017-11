Google porta Swift, linguaggio sviluppato da Apple, su Fuchsia OS

Google ha da qualche tempo in cantiere un sistema operativo denominato Fuchsia. Sebbene il progetto sia open source, non ci sono informazioni certe su di esso e sul suo scopo. Google ha però reso chiaro che intende usare Swift, linguaggio di programmazione sviluppato da Apple e reso open source.

A confermarlo è Chris Lattner, il creatore del linguaggio, che lavora ora in Google e che si sta occupando di portare avanti lo sviluppo internamente all'azienda di Mountain View, modificandolo e adattandolo alle esigenze aziendali. Alcuni cambiamenti sono già stati inviati al repository ufficiale tramite pull request, come riporta The Verge.

Non è ancora noto quali siano i piani di Google per Fuchsia, ma il commento lasciato da Zac Bowling, che lavora su Swift per Google, fa intendere che potrebbe essere nei piani la creazione di un modello per cui il "cuore" dei programmi è universale, con le particolarità del singolo sistema operativo che vengono poi gestite in fase di compilazione.

Ciò che si sa riguardo Fuchsia al momento è la sua compatibilità con i linguaggi Dart (usato per l'interfaccia utente), Go, Rust e Python. Google non sembra quindi scommettere su un singolo linguaggio come accaduto con Android, per il quale è stato scelto Java.