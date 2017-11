Fedora 27 rilasciato: GNOME 3.26, Linux 4.13 ed edizione server modulare

Fedora 27 è stato rilasciato al pubblico, con circa due settimane di ritardo rispetto alla data prevista. Tra le novità principali, l'arrivo del nuovo desktop GNOME 3.26.

Oltre a GNOME 3.26, che porta numerose novità nell'esperienza d'uso e "sotto il cofano", Fedora 27 porta con sé anche LibreOffice 5.4, il kernel Linux 4.13, GCC 7.2, RPM 4.14 e il supporto per sistemi UEFI a 32 bit. Rimosso, invece, il supporto al protocollo SSH-1 considerato non più sicuro.

La versione per server della distribuzione è invece in corso di revisione e di transizione verso un approccio modulare. Fedora Modular Server 27 è ancora in beta e il lancio della versione definitiva è stato rimandato a dicembre.

Tra le novità di questa versione, con Fedora Media Writer è possibile creare schede SD avviabili da utilizzare su dispositivi come Raspberry Pi, grazie a una migliore compatibilità con l'architettura ARM. È stata soppressa invece qualunque variante a 32 bit pronta per l'installazione, preferendovi un installer di rete.

L'elenco completo dei cambiamenti e le ISO per l'installazione sono disponibili sul sito del Fedora Project.