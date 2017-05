Esplora risorse in formato UWP: ecco come abilitarlo su Windows 10

Windows 10 è stata una rivoluzione in casa Microsoft, non solo per il cambio nell'interfaccia utente ma anche e soprattutto per l'evoluzione in termini di approccio sul mercato. Con il SO che viene trattato come un servizio, e non più come un semplice software, la cadenza con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti contenenti feature è decisamente più elevata rispetto al passato. E proprio per questo motivo è possibile scoprire delle chicche in anticipo e non ancora rilasciate.

Fra queste il nuovo Esplora file in formato UWP (Universal Windows Platform) o, semplificando il tutto, in formato universale. Le app UWP si caratterizzano per la UI che si adatta dinamicamente alle dimensioni della schermata, e sono in grado di funzionare con tutti i sistemi compatibili con Windows 10. Microsoft sta puntando ad una migrazione progressiva al nuovo formato, e questo risulta evidente con il Pannello di controllo che sta lasciando il passo in favore delle Impostazioni.

A scoprire come attivare in anticipo l'Esplora file UWP prima del suo rilascio è stato un utente su Google+, conosciuto come Pravin Vibhute. Il semplice trucco dà i risultati sperati solamente su Windows 10 build 15063, quindi sulle ultime release del Creators Update disponibili: applicando le istruzioni dell'utente è possibile creare un'icona sul desktop che esegue il nuovo Esplora file, ma sottolineiamo che si tratta di una versione non completa dell'app.

Come attivare Esplora file in formato UWP su Windows 10 build 15063

Per attivare il nuovo Esplora file universale è sufficiente creare un collegamento sul desktop che conduce all'app, presente ma non ufficialmente disponibile. Per farlo bisogna seguire questi passaggi:

Premere il tasto destro del mouse sul desktop, in qualsiasi punto.

Selezionare Nuovo > Collegamento

Inserire il testo seguente nel campo di testo Immettere il percorso per il collegamento : explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

: Premere su Avanti, inserire un nome per il collegamento che verrà creato e poi premere su Fine.

Cliccando sulla nuova icona verrà eseguito il nuovo Esplora file, che nelle nostre prove si è rivelato sufficientemente stabile e affidabile. Essendo una versione non ancora finalizzata, tuttavia, ricordiamo che potrebbe essere soggetta a rallentamenti, freeze o crash. Ne sconsigliamo l'uso su base quotidiana, ma se volete provarla in anticipo prima del rilascio questo è il modo più semplice per farlo sulla vostra installazione di Windows 10.