Dal punto di vista finanziario Microsoft è nella direzione giusta

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari relativi all'esercizio fiscale Q3 2017 e questi indicano che la svolta verso il cloud intrapresa dalla società nel recente periodo è la direzione giusta. Infatti, pur con un risultato leggermente inferiore alle aspettative in termini di fatturato, gli utili sono sensibilmente superiori a quanto stimato. Si parla di un fatturato di 22,1 miliardi di dollari e di un utile operativo pari a 5,6 miliardi di dollari. Il utile netto si attesta su 4,8 miliardi, mentre l'utile diluito per azione è di 0,61 dollari.

I risultati evidenziano soprattutto l'ottimo andamento dei servizi cloud Azure, con fatturato raddoppiato rispetto al corrispondente periodo del precedente anno fiscale. L'attività Intelligent Cloud incide per il 20% dei ricavi di questa divisione ed è quella che cresce più rapidamente fra le attività sotto il controllo di Microsoft. Oltre l'80 dei clienti Azure utilizza i servizi premium forniti da Microsoft, i quali hanno un costo elevato anche in confronto ai servizi con cui Microsoft si trova a dover rivaleggiare. Questo fattore è molto importante per Microsoft, perché evidenzia come i clienti ricerchino la maggior qualità del suo supporto, a prescindere dal prezzo, rendendo molto seria e determinata la transizione che Microsoft ha intrapreso come cloud company.

Per quanto riguarda la divisione dei dispositivi, Microsoft registra un calo nelle vendite dei prodotti della famiglia Surface, precisamente del 26%. Il fatto che i prezzi dei dispositivi Surface siano in calo ha spinto alcuni a presupporre l'annuncio di un nuovo tablet Surface nel corso dell'importante evento del 2 maggio. Altri rumor indicano l'intenzione di Microsoft di introdurre sul mercato anche un Surface Phone, seppure il ritorno di Redmond nel settore della telefonia sia in questo momento tutt'altro che scontato. Microsoft HoloLens e Surface Hub hanno delle prospettive molto interessanti, ma non raggiungeranno il mercato nel breve periodo.

Le installazioni di Windows sulle nuove macchine sono in crescita nonostante il declino nelle vendite di PC. Questo dipende dal passaggio verso sistemi operativi di tipo Windows Pro effettuato su una larga porzione di macchine: si tratta di sistemi operativi più costosi che permettono a Microsoft di aumentare i ricavi. Diminuiscono, invece, le installazioni di Windows sui server in virtù dell'aumento dell'utilizzo del cloud.

Dynamics 365 è cresciuto dell'86% nel periodo fiscale in questione, sebbene solo un piccolo numero di imprese si affidi a Microsoft per i propri software gestionali. I ricavi di Office 365 sono aumentati del 45%, confermando come un buon numero di utenti Office suggelli il passaggio verso il cloud. Attraverso l'integrazione tra LinkedIn, Dynamics 365 e Office 365, Microsoft inizia a entrare in competizione con aziende come Salesforce e Oracle, anche se non lo ammette ancora direttamente. L'utilizzo di Office 365 è aumentato del 35% rispetto allo scorso anno e i ricavi del 45%: segno che la base dei clienti che lo usano è in crescita, e questo permetterà in futuro a Microsoft di fornire soluzioni software mirate a specifici settori di pubblico.

È dunque "cloud" la parola d'ordine per Microsoft adesso. I suoi prodotti più importanti, come Office 365, Dynamics 365 e Xbox One, condividono la stessa piattaforma per la gestione dei servizi di rete. Il tutto fa parte della trasformazione di Microsoft da azienda fornitrice di prodotti di infrastruttura come Windows e Office a fornitore di servizi prevalentemente a livello enterprise. In questo l'impronta di Satya Nadella è molto evidente: il CEO di Microsoft ha preso le decisioni giuste per supportare al meglio il cambiamento di direzione. Nel futuro di Microsoft, probabilmente, un maggior numero di soluzioni verticali che entrino in competizione con i servizi offerti da Salesforce, Oracle, SAP e IBM, e che probabilmente porteranno a nuove acquisizioni.

