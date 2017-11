Conosci il significato del nome Microsoft?

Rovistando in un articolo di oltre venti anni fa si possono scoprire cose molto interessanti, come ad esempio il significato del nome Microsoft. Si tratta di un brand ormai entrato nell'immaginario collettivo grazie al suo sistema operativo Windows, il più usato al mondo sui personal computer, un brand che viene nominato spesso e su cui non ci poniamo troppi interrogativi. Ma quanti di voi sanno qual è il significato del nome Microsoft, e da dove deriva?

A rispondere a questo dubbio sono stati Bill Gates e Paul Allen all'interno di un'intervista con il Forbes datata 1995. Si tratta naturalmente della combinazione di due parole, Micro e Soft, e per capirne il senso dobbiamo andare nei lontani anni '70 agli anni della fondazione della compagnia. Prima che Microsoft fosse una realtà Gates e Allen sviluppavano software per quelli che venivano chiamati microcomputer (dotati di microprocessori) e l'idea di unire le due parole "Micro" e "Soft" per definire il nuovo brand è stata all'epoca di Allen. La società è poi nata nel 1975.

Nell'intervista c'è anche un'interessante scambio di battute fra i due, che riportiamo di seguito liberamente tradotta in italiano:

Gates: "Quando abbiamo firmato il primo contratto con MITS ci presentavamo 'come Paul Allen e Bill Gates che facevano affari come Micro-Soft'. Non ricordo perché lo scrivevamo con un trattino e con la S maiuscola. Abbiamo messo una riga per i crediti nel codice sorgente che recitava 'Micro-Soft BASIC: Bill Gates ha scritto un sacco di roba; Paul Allen ha scritto altra roba'."

Allen: "Abbiamo considerato un sacco di nomi diversi a Boston, e ad un certo punto ho detto, 'È assolutamente ovvio che il nome deve essere Microsoft'."

Gates: "Abbiamo anche pensato a nomi come Outcorporated Inc. e Unlimited Ltd., ma ci stavamo girando intorno scherzandoci sopra. Abbiamo anche pensato di chiamarla Allen & Gates, ma abbiamo poi deciso che non sarebbe stata una buona idea".

Allen: "Infatti, perché compagnie come DEC e IBM non erano chiamate con nomi di personalità e avrebbero avuto una longevità e un'identità propria anche dopo l'abbandono dei fondatori".

Gates: "E poi sembrava che fosse una società di legge o una compagnia di consulenza se l'avessimo chiamata Allen & Gates. Così abbiamo scelto Microsoft ancor prima di avere una compagnia a cui dare il nome".