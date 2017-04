Come installare Windows 10 Creators Update con una settimana di anticipo

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Creators Update su alcuni canali non automatizzati. Si tratta di una versione ufficiale e legittima che porta il sistema operativo alla build 15063 nonostante il rilascio al pubblico sia previsto non prima dell'11 aprile. Per quest'ultimo feature update Microsoft ha deciso di rilasciare le ISO attraverso i tool di aggiornamento manuali in anticipo rispetto al roll-out tramite Windows Update che avverrà durante il Patch Tuesday del prossimo 11 aprile.

L'aggiornamento si rivolge, come si può intuire dal nome, ai creatori ed integra diverse funzionalità legate non solo alla riproduzione di contenuti tridimensionali, ma anche alla sua creazione. Ci riferiamo naturalmente a Paint 3D, che è una delle aggiunte principali del nuovo update di Windows 10. La nuova release integra anche Beam, che consente la trasmissione in tempo reale dei gameplay su Xbox Live, e diverse novità in campo sicurezza su Edge e sul SO in generale.

Come installare Windows 10 Creators Update in anticipo

La procedura per installare Windows 10 Creators Update prima dell'11 aprile è semplice e assolutamente alla portata di tutti. Ci sono due metodi: il primo installando l'Assistente Aggiornamento di Windows 10, con cui si può decidere di aggiornare il proprio sistema senza perdere nessuno dei dati salvati. Il secondo metodo è con il Media Creation Tool di Microsoft, una soluzione che consigliamo soprattutto a chi intende installare il sistema su più macchine.

Media Creation Tool permette ad esempio di scaricare l'ISO dell'ultima versione del sistema operativo o creare un drive di installazione (USB o DVD) automaticamente. Si tratta di uno strumento più potente del primo e che offre maggiori possibilità, fra cui anche quella di installare l'aggiornamento mantenendo tutti i dati e le configurazioni attuali del sistema. Di seguito riportiamo i link per il download di entrambi i due strumenti.

Assistente aggiornamento Windows 10 (premere su Aggiorna ora)

(premere su Aggiorna ora) Media Creation Tool (premere su Scarica ora lo strumento)

Per l'installazione sono richieste tempistiche che variano dai 15 ai 30 minuti sulle macchine più potenti, per cui è consigliabile rimandare l'aggiornamento ad un momento in cui il sistema non deve essere utilizzato in quel lasso di tempo.

Windows 10 Creators Update è la build 15063.0 del sistema operativo ed il prossimo 11 aprile sarà rilasciato un piccolo aggiornamento cumulativo che dovrebbe portare la versione del SO alla 15063.13 o 15063.14. Utilizzando gli strumenti di cui sopra inoltre sembra sia possibile aggiornare anche adesso alla build 15063.13, ma il comportamento dei tool potrebbe cambiare a partire dalla data di rilascio che avverrà la settimana prossima.

Ricordiamo che la versione scaricata attraverso i metodi descritti è quella finale del Creators Update, ed è prevista per tutti gli utenti e non solo per coloro iscritti al programma Insider. Questi ultimi potrebbero ricevere nei prossimi giorni nuove build appartenenti ad un nuovo filone di rilasci con le prime versioni dell'aggiornamento di fine anno con cui Microsoft darà il via ad una nuova personalizzazione stilistica (Project NEON) per le app native e di terze parti.