Come forzare un crash di sistema (BSOD) su Windows premendo due tasti

Lo sapevate che c'è un modo per forzare l'apparizione della terribile schermata blu su Windows 7, 8.1 e 10? Sì, la famosissima Blue Screen of Death, abbreviata BSOD, tanto odiata dagli utenti delle piattaforme Microsoft. Per i pochi che non la conoscono: la BSOD è una schermata che appare inesorabilmente quando si verifica un errore irreversibile nel computer in uso, sia esso di natura hardware (problemi con i componenti) che software (bug di sistema, interferenze fra driver). Essendo l'errore irreversibile l'utente non può fare molto: le alternative possibili sono pochissime, fra cui riavviare il sistema o spegnerlo del tutto.

C'è un modo comunque per indurre Windows 10 alla BSOD, alla temibile schermata blu, con la semplice pressione della combinazione di CTRL seguito da Scroll Lock. A spiegarlo è la stessa Microsoft, che non è impazzita ma che si rivolge soprattutto agli sviluppatori (o, indirettamente, a chi vuole semplicemente fare un "simpatico" scherzo ad amici e colleghi). La compagnia propone una guida che può essere completata in 10 passaggi che semplifichiamo qui di seguito:

Accedete al registro di sistema: premendo la combinazione di tasti Tasto Windows + R e nella finestra Esegui digitare regedit seguito dal tasto Invio Navigate fino al percorso: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters" Nello spazio vuoto della colonna di destra premete il tasto destro del mouse e selezionate Nuovo > Valore DWORD (32-bit) Date il nome CrashOnCtrlScroll seguito dal tasto Invio Cambiate il valore della nuova chiave DWORD da 0 a 1 Navigate fino al percorso: " HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters " Di nuovo, nello spazio vuoto della colonna di destra premete il tasto destro del mouse e selezionate Nuovo > Valore DWORD (32-bit) Ancora una volta, date il nome CrashOnCtrlScroll seguito dal tasto Invio Cambiate il valore anche di questa nuova chiave DWORD da 0 a 1 Premete OK e riavviate il computer

Ricordate però che armeggiare con il Registro di sistema senza avere piena conoscenza di quello che si sta facendo può essere pericoloso, quindi attenetevi a quanto descritto nella piccola guida in alto senza improvvisare in alcun caso.

Una volta completata la semplice procedura sarà sufficiente premere CTRL + Scroll Lock (Bloc Scorr o Blocs su alcune tastiere italiane) per indurre il sistema ad una schermata blu (BSOD) che mostra il messaggio "MANUALLY_INITIATED_CRASH" generato da un errore 0xE2. La procedura crea sul PC un crash dump che può essere utilizzato per finalità di debugging. Se volete ripristinare il corretto uso del computer e non volete più che la combinazione di tasti sfoci nella schermata blu è sufficiente eliminare le due chiavi DWORD CrashOnCtrlScroll appena realizzate e riavviare.

Microsoft specifica che la procedura funziona su Windows 10, tuttavia gli stessi passaggi portano allo stesso risultato anche su Windows 7 e Windows 8.1.