Chrome OS, ecco la nuova interfaccia basata maggiormente sul touch

Google continua da tempo a modificare, migliorare e ottimizzare Chrome OS per i sempre più diffusi touchscreen, e un nuovo video "scoperto" da Engadget mostra che sono attualmente in corso novità di grande rilievo. Nei pochi secondi delle riprese si può notare un launcher ridisegnato per il sistema operativo che si avvicina leggermente ad Android, con un app drawer dedicato e una barra di ricerca per contenuti sia online che in locale, proprio come sul robottino verde.

Questi nuovi elementi, insieme ad una dock con le applicazioni principali impostate dall'utente, si posizionano appena più in alto rispetto alla taskbar tradizionale, in modo tale che l'attuale UI più orientata verso l'uso con mouse e tastiera non venga totalmente stravolta. La stessa UI sarà utilizzata anche con i dispositivi con touchscreen: toccando la barra si inizierà una ricerca, mentre effettuando uno swipe verso l'alto apparirà una griglia con tutte le app installate.

Il nuovo desktop ridisegnato è già disponibile nel canale beta "canary" di Chrome OS, ovvero il più instabile fra quelli pubblici per via dello stato di sviluppo ancora embrionale delle ultime novità presenti. Chiunque può quindi utilizzare o provare la nuova interfaccia grafica, tuttavia facendolo si corrono tutti i rischi derivati dall'uso di una versione non sicura o perfettamente stabile di un sistema operativo. In altre parole lo sconsigliamo su computer utilizzati come principali.

La nuova interfaccia utente potrebbe comunque arrivare presto su Chrome OS, e rappresenta probabilmente la più grande modifica sul piano grafico del sistema operativo sin dai suoi albori in termini di supporto al touchscreen. Lo scorso anno la compagnia aveva aggiunto una modalità "ibrida" che aggiungeva spazio fra i tasti in modo che fossero raggiungibili più facilmente con le dita, ma rimaneva chiara l'impostazione rivolta maggiormente ai sistemi di input tradizionali.

È chiaro che lo sforzo di realizzare un nuovo desktop rivolto ancor di più al touchscreen sottolinea la volontà di Google di rendere Chrome OS un sistema operativo più moderno e orientato alle esigenze dell'informatica odierna. Con queste novità Chrome OS diventa anche più coerente, visto il recente arrivo del supporto alle app Android, che vengono progettate con in mente il touchscreen.