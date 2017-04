Buon compleanno Microsoft: nasceva 42 anni fa la società di Gates e Allen

Microsoft nasceva ad Albuquerque, in Nuovo Messico, il 4 aprile del 1975. Nel corso della giornata di martedì ha compiuto quindi 42 anni, all'interno dei quali ha aiutato a forgiare quella che sarebbe diventata l'informatica moderna con software che avrebbero creato il concetto di PC. L'idea iniziale di Bill Gates e Paul G. Allen era proprio quella di inventarlo, il personal computer, un'idea che ha condotto alla nascita di una delle società più floride negli Stati Uniti e nel mondo.

Qualche anno fa Bill Gates festeggiava il quarantesimo anno dalla nascita con le seguenti parole.

"Paul Allen ed io avevamo l'obiettivo di portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa. Era un'idea audace e un sacco di gente pensava che fossimo fuori di testa a immaginare che fosse possibile".

Facendo rapidamente i conti in tasca di Gates, possiamo dire che quel sogno è stato coronato in maniera non solo efficace, ma anche decisamente proficua. I due visionari sono riusciti a consegnare l'informatica in ogni casa, partecipando da protagonisti ad un sogno collettivo che imperversava negli anni '70 in tutto il mondo. Il percorso iniziava con lo sviluppo di un linguaggio derivato da BASIC e modificato per essere adattato su Altair 8800, uno dei primi microcomputer in assoluto sul mercato. Nel 1976, solo ad un anno di distanza, nasceva la rivale Apple.

Sebbene Microsoft sia sbarcata da alcuni anni anche nel campo dell'hardware, agli albori era molto differente dalla rivale. La creatura di Bill Gates sfornava inizialmente solo software, quella di Steve Jobs intendeva invece consegnare prodotti già pronti per l'uso sulle scrivanie dei clienti. Due approcci diversi che hanno pagato profumatamente in maniera differente. Da una parte c'è Gates, che è ad oggi l'uomo più ricco al mondo, dall'altra Apple che è l'azienda con capitalizzazione di mercato più elevata.

Il successo di Microsoft non è di certo stato fulmineo. A 4 anni dalla fondazione i guadagni non erano ancora troppo importanti: nel 1979 Microsoft aveva tre dipendenti e un fatturato di 16 mila dollari. La svolta avveniva l'anno successivo, con i guadagni che diventavano di due milioni di dollari e i dipendenti quasi 30. Dieci anni dopo Microsoft era già un colosso con 4000 dipendenti e ricavi per un miliardo di dollari. Ma non si è trattato esclusivamente di una questione pecuniaria.

Celebre per MS-DOS e Windows, Microsoft è stata la società che più di tutte ha dettato l'evoluzione informatica negli ultimi decenni, non senza periodi difficili. L'abbiamo vista fra i pionieri nel settore degli smartphone con Windows Mobile, categoria su cui poi ha perso un po' di forza e che oggi sta lasciando (temporaneamente?) in secondo piano. Il timone della società è stato affidato da alcuni anni a Satya Nadella, CEO più frizzante e deciso del precedente Steve Ballmer. Dopo alcuni anni a rilento, oggi Microsoft si presenta come un'azienda viva e rivolta alle nuove frontiere della tecnologia.

Il dirigente di origini indiane ha continuato il percorso iniziato da Ballmer con cui la società è divenuta produttore hardware e ha corretto il brutto esperimento Windows 8 con un sistema operativo, Windows 10, più solido e coerente fra le sue nuove parti, senza tuttavia dimenticarsi l'aspetto dell'innovazione.