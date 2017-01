Buon 10mo anniversario Windows Vista, ti ricorderemo per sempre (purtroppo)

Windows Vista è considerata fra le peggiori versioni del sistema operativo di Microsoft per ambienti desktop. Non ci sono molti giri di parole per dirlo, e ci dispiace visto che ha portato una serie di rivoluzioni che hanno gettato la base per le versioni future del SO, tuttavia la sua pachidermica pesantezza e la sua stabilità non proprio da primato per le prime release pubbliche hanno contribuito a consolidare una fama non del tutto invidiabile. Anzi, pessima per l'esattezza.

Vista veniva rilasciato a cinque anni di distanza da Windows XP, release che invece è stata ricordata in maniera positiva perché in grado di far dimenticare alcuni dei problemi storici della piattaforma di Microsoft. Voleva porsi il (difficile) compito di rivoluzionare qualcosa che era già apprezzato, e che per molti ha rappresentato una base soddisfacente per le operazioni di tutti i giorni. Anche dopo la cessazione del supporto, infatti, in molti hanno continuato ad utilizzare XP.

Tuttavia, il miglioramento è arrivato con qualche dolore di troppo: da una parte Windows Vista introduceva un nuovo percorso stilistico chiamato Aero, con trasparenze ed elementi grafici più gradevoli, una nuova gestione delle reti, strumenti per la multimedialità più profondi e Windows Live Essentials per i lavori più comuni; ma dall'altra non mancavano problemi di performance e stabilità, anche gravi, su macchine che per i canoni di allora erano mediamente potenti.

Gli utenti che hanno scelto Vista nei primi momenti hanno dovuto affrontare problemi di ogni tipo, fra bug, crash di sistema e prestazioni notevolmente inferiori rispetto l'appena abbandonato XP. Problemi causati spesso da driver non ancora aggiornati o non perfettamente compatibili con il nuovo sistema operativo. Quando la situazione si è stabilizzata era ormai troppo tardi, e l'unica soluzione per Microsoft era rilasciare Windows 7, ad oggi fra le migliori release.

Non è facile difendere un sistema operativo quando anche uno dei suoi responsabili lo definisce un errore: "La cosa di cui ho più rimorso in tutto il tempo che ho trascorso in Microsoft, e non solo del mio periodo in qualità di CEO, è Longhorn, divenuto poi Windows Vista", queste sono le parole di Steve Ballmer, ex-CEO di Microsoft. "È stato il più grande errore che ho commesso", ha poi continuato all'interno di un'intervista che ha rilasciato a dicembre 2013 con ZDNet.

"Vista non era un grande prodotto, ed inoltre abbiamo lavorato per cinque o sei anni su di esso. Dopo averlo presentato avevamo bisogno di sistemarlo", fix che prende il nome di Windows 7.

Il supporto mainstream per Windows Vista è cessato ad aprile 2012, mentre quello esteso avrà termine il prossimo mese di aprile, proprio nel 2017. Altre società hanno già smesso di supportare la controversa versione di Windows, e Mozilla farà altrettanto con Firefox il prossimo settembre. Proprio ieri è stato il decimo anniversario dal debutto di Windows Vista, pubblicato il 30 gennaio 2007, e nonostante tutto vale la pena ricordarlo, nel bene e nel male.

In effetti è stata la base per Windows 7 che è ancora oggi la versione più diffusa (e apprezzata) del sistema operativo di Microsoft. E forse, proprio per questo, qualche aspetto positivo doveva pur averlo. Forse.