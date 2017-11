Arch Linux termina oggi il supporto ai pacchetti i686

Arch Linux ha annunciato il termine del supporto ai pacchetti a 32 bit per architettura i686 a partire dalla giornata di oggi. L'annuncio arriva dopo che il progetto aveva già comunicato l'intenzione di abbandonare l'architettura all'inizio dell'anno.

Al momento attuale è stato sospeso il supporto, ma ci saranno ulteriori progressi nella dismissione totale dei pacchetti a a 32 bit: entro la fine del mese saranno infatti rimossi dai mirror di Arch Linux e, successivamente, anche dall'archivio, come riporta Phoronix.

Arch Linux non è la sola a muoversi in questa direzione, con Ubuntu 17.10 che non fornisce una ISO a 32 bit; il progetto di Canonical, però, continua a fornire supporto ai pacchetti a 32 bit permettendo agli utenti di rimanere aggiornati se hanno già un'installazione di una versione precedente.

Gli sforzi di mantenimento di una versione a 32 bit dei pacchetti di Arch Linux vanno nelle mani dela comunità, che ha creato Arch Linux 32. Gli utenti attuali di Arch Linux possono transitare verso Arch Linux 32 aggiornando la lista dei mirror.

A esclusione di poche situazioni, riguardanti prevalentemente processori Atom di scarsa potenza, la maggior parte dei processori x86 venduti negli ultimi 10 anni è in grado di eseguire codice a 64 bit. Il numero di macchine a 32 bit attivamente in uso è in diminuzione sia in termini assoluti che in termini percentuali e questa è la ragione per cui sempre più progetti non dedicano risorse alle versioni a 32 bit.